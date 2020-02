Edetabel: 2019. aasta enimmüüdud raamat oli Kätlin Vainola "Minu Eesti seiklus"

Kätlin Vainola koostatud lasteraamatu "Minu Eesti seiklus" andis välja kirjastus Päike ja Pilv ja see müüs 20 769 eksemplari. Teiseks jäi sama raamatu venekeelne väljaanne, mille läbimüük oli 12 950 eksemplari. Kolmas populaarseim raamat oli Jekaterina Krutilova koostatud "Pliksi ja Plaksi nupuraamat", mille väljaandja on samuti kirjastus Päike ja Pilv ja mida müüdi 10 195 eksemplari.

Ilukirjanduse valdkonnas oli populaarseim samuti lasteraamat, Andrus Kivirähki "Tont ja Facebook", mille andis välja kirjastus Varrak ja mis müüs 8116 eksemplari ja jõudis üldnimekirjas neljandale kohale.

Mitte-ilukirjanduse valdkonna ostetuim raamat oli "Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht", mille koostasid Rein Kuresoo, Hendrik Relve, Indrek Rohtmets. Selle väljaandja on kirjastus Varrak ja selle läbimüük oli 4537 eksemplari.

Enimmüüdud e-raamat oli E.L. Jamesi "Tumedam", mille väljaandja on kirjastus Pilgrim ja mida müüdi 804 litsentsi.

Kirjastuste liitu mittekuuluvate kirjastuste välja antud, kuid nt Rahva Raamatu ja Apollo edetabelites kõrgele kohale jõudnud raamatutest müüdi nt Indrek Hargla raamatut "Apteeker Melchior ja Pilaatuse evangeelium" selle välja andnud kirjastuse Raudhammas andmetel umbes 6500 eksemplari.

Kirjastuste liit märkis oma kokkuvõttes, et viimasel kahel aastal on raamatute müük tänu edetabeli tipus olevate raamatute läbimüüginumbritele kasvanud ja võrreldes eelmise aastaga on see kasv olnud ligikaudu 6 protsenti.

Algupärase kirjanduse nimetusi on edetabelis 48 nimetust, mis on liidu hinnangul üsna tavapärane.

Kui võrrelda eesti autorite ja tõlkeraamatute eksemplaride müüginumbrit, siis tipp-100 nimekirjast moodustas algupärase kirjanduse osakaal 55 protsenti, mis on võrreldes 2018. aastaga natuke madalam – tollal oli see 65 protsenti.

2019. aasta esikümnesse mahtus nii ilu- kui ka mitte-ilukirjanduslikke teoseid võrdselt.

Nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud ilukirjandusteoseid on edetabelis 32 nimetust, neist enamus (22) on algupärandid. Võrreldes varasemate aastatega on ilukirjandusteoste nimetuste arv suurenenud, samuti on kasvanud nende teoste läbimüüginumber – 2019. aastal müüdi algupärast ilukirjandust 70 141 eksemplari, samal ajal kui 2018. aastal oli edetabelis 20 algupärast ilukirjandusteost läbimüüginumbriga 43 848 eksemplari. Liidu sõnul on suure kasvu taga Kätlin Vainola tellimus-raamatute suur läbimüük ning Andrus Kivirähki ja Tõnu Õnnepalu teosed, aga samuti ka Silver Anniko, Anu Auna ning Minu-sarja teosed.

Mitte-ilukirjanduslikke teoseid on saja enimmüüdud raamatute tabelis 68 nimetust, millest 26 nimetust on algupärased teosed. Sellest jaotusest leiab erinevaid raamatuid: on nii EV100 raamatusarja raamatuid, aga ka ajalooraamatuid, ristsõnaraamatuid, eneseabi ja kooliks ettevalmistavaid raamatuid. Samuti leiab tabelist ka elulugusid ja mõne kokaraamatu.

Lasteraamatuid on nimekirjas 31 nimetust, nende müügiarv oli 106 271 eksemplari (2018. oli see number umbes 84 000 eksemplari). Enamuse edetabelis olevatest lasteraamatutest moodustavad väikelastele mõeldud kleepsu- ja mänguraamatud.

E-raamatute puhul on liit välja toonud need raamatud, mida on müüdud 100 ja rohkem litsentsi. 2015. aastal oli selliseid raamatuid 56 nimetust, 2016. aastal 29, 2017. aastal 26, 2018. aastal 20 nimetust ja eelmisel aastal 18 nimetust.

Näitus Eesti kirjastuste liidu menuraamatutest on välja pandud 4. veebruarist 2020 Eesti rahvusraamatukogu trepigaleriis kuni 29. veebruarini.