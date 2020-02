Galerii: Valda Raua 100. sünniaastapäevaks ilmus elulooraamat

Päevikute, kirjade ja märkmete põhjal koostatud raamatus avaneb Valda Raua ja tema perekonna käekäik, kultuurisündmused ja seltsielu läbi aastakümnete, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lisaks kümmekond tõlkenäidist, Valda Raua loomingu bibliograafia ja arvukalt fotosid.

Valda Raua elulooraamatu koostaja Ela Tomson arvates saab selle raamatuga täidetud tühimik, kus tõlkijatest raamatuid pole kirjutatud. "Valda Raud on mitmele põlvkonnale andnud nii palju maailma väärtkirjandust oma emakeeles lugeda, ma arvan, et see on suurem teene kui võib-olla mõni keskpärane romaan," kommenteeris ta.

Valda Raua tütar, tekstiilikunstnik Anu Raud meenutas, et juba kolme-nelja-aastasena meeldis tal kuulata kirjutusmasina rahustavat klõbinat, sest siis oli ema alati kodus. Nüüd, äsja ilmunud raamatut käes hoides on tal tunne, justkui oleks ema taas koju jõudnud. "Mul oli tema seltsis hea olla ja kus iganes ma olin, ikka mõtlesin, et mida ma talle toon, minule luges ta ju koguaeg ette oma pooleliolevaid tõlkeid ja rääkis, arutas," tõdes ta.

Koos raamatu esitlusega avati Heimtali muuseumis näitus, kus saab näha Valda Raua tõlgitud raamatuid ning käsikirju, päevikuid ja isiklikke esemeid.