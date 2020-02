Galerii: Eestisse jõudis 2019. aasta parimate rahvusvaheliste pressifotode näitus

Ligi 80 000 laekunud fotost valis sõltumatu žürii välja 43 fotogaafi tööd 25 riigist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nomineeritute seas on rekordarv ehk 12 naisfotograafi tööd. Oluliste teemadena jäävad eelmisest aastast kõlama pagulased ja ränne, keskkond ja loodus, sport, põnevad portreed ning loomulikult uudised.

"Vaadates iga võistlust, näeme alati tuntud fotograafe, kelle lugudega oleme juba tuttavad," ütles näituse kuraator Sanne Schim Van Der Loeff ja minis, et nende kõrval on ka täiesti uusi lugusid. "Ma ise arvan, et FARCi lugu beebibuumist on uudne, me teame küll väga palju FARCist, rahulepingust, suhtest valitsusega, kuid me pole näinud seda nurga alt, mis toimus inimestega, täpsemalt naisliikmetega ja see on väga uus vaatenurk."

Näitus "World Press Photo 2019" jääb Balti jaama ootepaviljonis avatuks kuni 29. veebruarini.