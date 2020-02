Talvemuusika festival jääb koroonaviiruse tõttu ilma Hiina lauljateta

Festival algas Rootsi-Mihkli kirikus kontserdiga, kus esinesid noored Venemaa sopranid Arina Verjovkina ja Anastasija Aržanova ning Georg Otsa nimelise muusikakooli naiskoor Ksenija Grabova juhatusel.

"Kuna mul on au käia mööda maailma ooperilauljate konkursside žüriides, siis seekord ma tahtsin esitleda koguni kahe konkursi võitjaid. Aga koroonaviirus tõmbas meilt natuke vaiba alt ära, sest Hiina lauljad, kes võitsid Itaalias Tosca-nimelise konkursi, kahjuks Eestisse ei pääse," kommenteeris Muusikute Fondi juht Pille Lille "Aktuaalses kaameras".

Avakontserdiks jõudsid kohale maineka Peterburi Chopini-nimelise noorte vokalistide konkursi laureaadid. "Arina Verjovkina võitis ka neli aastat tagasi, siis oli ta 15-aastane, ja mul on huvitav vaadata, kuidas publik ta vastu võtab, sest ta võitis sel aastal jälle oma vanuse kategoorias Peterburis," lisas ta.

Tallinna Talvefestival on alates 2006. aastast panustanud ka heategevusse, sel aastal toetatakse SOS lasteküla laste muusikaharrastust.

"Meil on ligi 200 last, kes on igapäevaselt meie juures. See tähendab seda, et laste huvid ja soovid pillide suhtes on väga erinevad. Meil ei ole konkreetset orkestrit, aga me väga hea meelega näeme, et meie lapsed mängivad ja laulavad erinevates koolides ning orkestrites," selgitas Eesti SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro.

"Kui nüüd õnnestub osta mõned pillid ja pakkuda mõnele lapsele muusikateraapiat, siis me võtame selle ilusa annetuse suurema heameelega vastu," lisas ta.

Tallinna Talvefestivali kontserdid jätkuvad kuni 26. veebruarini Raekojas, Kaarli kirikus ja Hopneri majas.