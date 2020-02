Tallinnas valmib Tammsaare parki vabariigi sünnipäevale pühendatud labürint

Eesti Vabariigi juubeliaastapäeva tähistavad esindusmärgid on ka praegu mitmel pool Tallinnas postide küljes. Arvatavasti juba kolmapäeval võetakse need maha. Prügimäele neid ei viida ja just sinistest märkidest valmibki Eesti 102. sünnpäevaks installatsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstnik Kirke Kangro rääkis, et idee tundus talle põnev. Installastiooni kavandades ta neid märke päris lähedalt ei näinud, vaid pidi vaatama posti otsa.

"Ma arvan, et tegelik Eesti märk võikski olla taaskasutus, et olemasolev materjal on ressurss, mida ei pea ära viskama ja millest võib sündida midagi uut. Selles mõttes mulle väga meeldis selline ettepanek. Samuti meeldis mulle see, et Tallinna linn oskas pöörduda kunstiakadeemia poole, kunstnike poole, et mõtestada seda natukene sümboolsemalt, mida siinne keskkond tähendab ja millises suunas see võiks liikuda," rääkis Kangro.

Installatsioon süttib 24. veebruari õhtupoolikul.

Installatsioon on labürint, mis ülevalt vaadates kujutab lõpmatuse märki. Autor ütles, et Eesti riik võiks igavesti kesta. Samamoodi võib sellest lugeda välja küsimärgi.

"Tegelikult on ta üks mänguline katse seda kunagist paraadmärki taaskasutada mingil muul moel ja pakkuda inimesele teistsugune teekond, kus ta saab mõtiskleda. See intsallatsioon jagab inimesed eesmärkide järgi jõudma kahte sihtpunkti," selgitas Kangro.

HN Steeli metallitöökojas oli teisipäeval kõigil väga kiire. Metallkonstruktsioon on valmimas, EV100 märgid on osaliselt kohal. Töö peab valmis saama õigeks ajaks.

Intsallatsiooni autor ütles, et tal pole olnud kunagi varem vaja nii kiiresti tegutseda. Installatsioon on tehniliselt üsna keeruline ja see kõik on päris paras väljakutse.