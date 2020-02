Eesti valiti juhtima Euroopa komisjoni ruumiloome ekspertrühma

Töörühma ülesanded hõlmavad muu hulgas kvaliteetse ruumiloome parima praktika rahvusvahelist võrdlust, ruumipädevuse tõstmist ühiskonnas ning erialaüleste kaasavate valitsemismudelite analüüsi.

Vaadeldakse ka kodanikualgatuste mõju, ruumi paindliku kasutamise võimalusi ning kultuurist tulevat innovatsiooni ja koosloome teemasid.

Ligipääsetavust ja häid ruumilahendusi nähakse sidususe ning üldise heaolu parendamise oluliste osadena. Töörühma mandaat kestab poolteist aastat ning selle raport valmib 2021. aastal.

Eesti esindaja töögrupis on kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska. Siska ütles, et ainuüksi niisuguse töögrupi olemasolu Euroopa komisjoni juures on arhitektuurivaldkonnale suur töövõit.

"Euroopa Liidus on ka mitmeid muid kogusid, mis tegelevad ehituse, kultuuripärandi ja säästva arengu teemadega, kuid otseselt arhitektuuri ja ehitatud keskkonna kvaliteedile keskendumine on esmakordne ja ainulaadne. See on hea võimalus viia ruumiloome kvaliteedi küsimused täiesti uuele tasemele," lisas Siska.