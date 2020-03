Arvustus. Eminem ei suuda taastada oma kunagist hiilgust

"Music To Be Murdered By"

Viimastel aastatel on Eminemi süüdistatud lapsikuvõitu tekstide pärast. Teismelise koolipoisi tase, öeldi. Slim Shady 11. sooloalbum on aga täis poppi, räppi, lahedaid laene popkultuurist ja oodatult teravat keelt ning seekord suunatud Ameerika relvakontrolli kritiseerimisele.

Tavatul moel on räppari ka varasemalt ülikõrge tehniline meisterlikkus aina paranenud. Diktsioon, variatsioon, modulatsioon, hääle- ja keelekasutus. Loos "Godzilla" püstitas ta räpimaailma uue kiirusrekordi. Paradoksaalselt on see Juice Wrldi postuumsel osalusel pala üks albumi popilikumaid. Tipphetked on veel "Darkness" (Las Vegase muusikafestivali massitulistamisest, helilaen Simon & Garfunkelilt), Anderson .Paakiga koos "Lock It Up" ja "You Gon' Learn" (ft Royce Da 5'9"). Nimekirjast ei puudu ka miljonite lemmik Ed Sheeran, kellega esitatud "Those Kinda Nights" on ise rohkem Sheerani kui räpijumala nägu.

Plaadi nimi ja kaanepilt viitavad trillerfilmide pioneerile Alfred Hitchcockile, kelle samanimeline kogumik ilmus 1958. aastal. Soovitan guugeldada ja võrrelda, sest leid on nutikas.

"Music To Be Murdered By" küll ei suuda taastada vanameistri kunagist hiilgust, kuid on – nagu öeldakse – parem kui mitte midagi.