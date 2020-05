Kui Tallinna mehed Ott, Viljar ja Mikk Nashville'i jõudsid, oli Laur juba stuudio ära broneerinud ja miksija värvanud. Töö Dramamama kolmanda stuudioplaadi kallal võis alata. See tegevus leidis aset kaks aastat tagasi, kui Eesti selle sajandi kaalukaima classic rock grupi eelmisest albumist oli möödunud ligikaudu kuus aastat. Kitarrist Laur Joamets oli Ameerikasse kolinud 5 aastat varem.

Maagilise muusikapealinna, kus iga taksojuht on kitarrist ja iga poemüüja laulja, atmosfäär pani peas idanenud laulude seemned kasvama suureks rockipuuks. Albumiks, mis pole mitte ainult väärikas järg Dramamama esimesele (2009) ja teisele (2012), vaid kahtluseta parim Eesti klassikalise rocki plaat läbi aastate. Veatud esitused, laitmatud produktsioonid, eeskujulikud kompositsioonid.

Kaheksaloolise tervikliku plaadi tipphetked on "Here For a Moment", "Jaded", "When She's Feeling Down", aga eriti "If Only the Night" kui uhke ja eepiline kuueminutiline, kus mässavad Deep Purple'i ja Dio parimad hetked.