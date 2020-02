Psühhedeelset rock'i on võimalik mängida ka ilma kitarrideta. Veel mõned aastad varem oleks see väide olnud pigem teoreetiline. On ju selle stiili koidikust – enamvähem 1960. aastate lõpust – põhihelid olnud ikka valjude kitarride tekitatud.

Tame Impala liider Kevin Parker pole tahtnud dogmadega nõustuda peaaegu algusest. Ansambli algusperiood ja kaks esimest albumit olid leigeid, kuid siiski kimedaid kitarre täis. Kolmas stuudioplaat "Currents" (2015) oli seevastu mängumuutja. Peavoolu, isegi laiatarbe-rock'i elemendid, rohked sündisaundid ja pehmed trummid – Parker asus ümber defineerima psühhedeelia spektrit. Õnnestus, tekkis vau-efekt.

Edasi suured festivalid, pirakad staadionid, maailmatuurid. Haip tõusis. Edu saabus. Plaadistamistesse tuli pikem vahe, mida Parker sisustas muuhulgas teistele lugude kirjutamise ja produtseerimisega – Lady Gaga, Kanye West, Travis Scott. Mõni puhkab ja kogub mõtteid nii...

Uus plaat on tekstiliselt kontseptuaalne jutustus ühest ammusest kalendriaastast. Algab 1992. jaanuaris lauluga "One More Year" ja lõppeb 1992. detsembris looga "One More Hour". Ja see vana aastaring on üllatavalt personaalne: isa surm, lahkuminek kallimast, mõned filosoofilised eksistentsiaalsed küsimused.

Muusika on koos produktsiooniga ainuisikuliselt falsetihäälse Parkeri töö. Andekaid meloodiaid ja elegantselt trippivaid rütme on üleelusuuruselt palju. Klahvpille üllatavalt rohkelt, kitarre vähem kui kunagi varem (umbes kahes loos tosinast). Trummide ja bassi kooskõla on laitmatu. Austraallase mitmekülgsest talendist annab laiema pildi ka neljanda albumi produktsioon. See on meistriklass.

Tavaliselt on massimuusikas uuendused välistatud. Masin töötab järeleproovitud saundidega sisuliselt tühikäigul, sest riske ei võeta, kuna kuulajaid kaotada ei soovita. Moderne popimasin Tame Impala on uus tõug, rahulikult joonistamas uut vormelit rahvusvaheliselt eduka rock-bändi tegemiseks. Suur ambitsioon, suur muusika, suur album.