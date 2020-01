Tame Impala jagas neljandat lugu oma eelolevalt albumilt "The Slow Rush". Loo pealkiri on "Lost in Yesterday".

"The Slow Rush" ilmub 14. veebruaril plaadifirma Interscope/Fiction alt. Varem on Tame Impala jaganud albumilt lugusid "Posthumous Forgiveness", "Borderline" ja "It Might Be Time".

Tame Impala on juba ka teatanud, et läheb albumiga ka kahele tuurile: esimesena koos Clairoga märtsis ja seejärel koos Perfume Geniusega kevadel ja suvel, vahendab Pitchfork.