Tallinna lauljanna ja räpitari teine pikem reliis on järg aasta varem tulnud debüütalbumile "Slowfall". Isikupära on süvenenud, kuid erinevusi on mitu. Räpib vähe, laulab palju. Ja tema vokaal on tugevam, maneer, intonatsioon ja rõhuasetus kindlam kui mullu. Puudus on lühidus, vaid 5 looga EP (esikplaat on kümne palaga album).

Teistest enam paitavad kõrvu "Beautiful Catastrophe" ja "Devil's Work". Külalishääli on seekord kaks, R2 Aasta Demo võitja Manna loos "Green Flowers" ja ameerika laulja Moeazy. Viimane osaleb ka Yasmyni venna Mick Mooni uhiuuel kauamängival "Life", mille üks tähthetki on viieminutine "Jose", õe-venna dünaamiline duett (seal Yasmyn kergelt räpib).

Kuigi palade põhjad tulevad valdavalt eri kohtadest ja isikutelt, on kogu pakett kokku keedetud Kapa poolt, kelle produktsioonitehnika tõuseb aina kvaliteetsemaks.

Ja loomulikult soovitan ka Yasmyni dokki, lustakat kümneminutist ülevaadet tema parimast aastast seni - 2019.