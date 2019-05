YASMYNi nime all peitub noor lauljatar Sinencia Jasmine Kass ning "SlowFall" on tema debüütalbum. Artistina on ta valinud oma käekirjaks oskusliku segu mitmetest stiilidest nagu r&b, soul, pop, trap ja house. Nende helide kaudu väljendab YASMYN tundeid ja läbi lüürika saavad kuulajad osa noore artisti mõttemaailmast.

Album on salvestatud, miksitud ja masterdatud Los Angelesis ning valminud koos produtsentidega Eestist, Hispaaniast, Venemaalt ja USAst. Muusika on valminud sõprade keskel, kes kõik on iseseisvad artistid ega ole jõudnud veel suurtele plaadifirmadele oma hinge maha müüa. Selline lähenemine on tervitatav tendents Eesti muusikamaastikul. Nagu tänapäeval kohane, on album digitaalselt kuulamiseks ülal kõigil populaarsematel muusikaplatvormidel. Mõnes mõttes muidugi kahju, et hea muusika pole saadaval füüsilisel kujul, aga see on märk ajal, kus üha rohkem autotootjad ei lisa oma varustusse CD-mängijaid ja paljudel ei ole kodus muusikakeskust.

Albumi avalooks on deep house'i tunnetusega "Vibe". Kes on kuulnud New Yorki produtsendi Yaeji loomingut, neile on see unistava atmosfääriga saund tuttav. Vokaalid on vaiksemad kui instrumentaal, ja see kandub üle plaadi. Ma ei arva, et see on taotuslik, vaid tuleb albumi kodukootud keskkonnast. Kuna mulle selline punkrockilik lo-fi-esteetika meeldib, siis pigem lisab tahumatus autentsust. Rahuliku downtempo-tunnetusega jätkub "L.A. Meeting", kus kuulda sügavat ambient-süntesaatorit ja YASMYNi riimide osavat voolu. "Out N About", "Psycho Bitch", "Mind" ja "Another One" toovad valemisse juurde trap-biidi kõlisevad trummid. Neist viimane on nii vihane lugu, et kuuldub ka püssitärinat.

Noor lauljanna näitab enesekindla ja arrogantse vokaalesitusega, et ei karda ka kangemat sõnakasutust. Nimilugu, "Honest" ja "Smile" kulgevad emotsionaalselt. Lauldakse peopanekust ja selfide tegemisest. YASMYNi ja sõprade esitus kõlab siiralt, andes edasi elu, nagu see ongi noorte jaoks oluline. Vanus kolmkümmend, lapsed, kodulaen ja muud elukohustused tunduvat olevat veel nii kaugel. Kusjuures, nomineerin loo "Smile" selle albumi parimaks. Tulevikujazzi puutega pala meenutab unustatud ja avalikkuse eest kadunud Lizz Fieldsi loomingut. Albumit lõpetab säriseva hiphop biidi, loodushelide ja unistava vokaaliga "Topic".

"SlowFall" on tugev debüüt. Selle ise välja antud reliisiga läheb YASMYN samasse ritta sarnase mõtteviisiga lo-fi r&b naisartistidega Melanie Rosé, Sophie Meiers, Paper Latte ja Katie Smith. YASMYN on põnev ja lihvimata teemant, kelle tegemistel tasub kõrva peal hoida kõigil muusikaarmastajatel.