Arvustus. Selena Gomezi kolmas sooloalbum on veetlev laiatarbe pop

Ammuse lapstähe ja hilisema teismelise staari ehedalt emotsionaalne tagasitulekuplaat on üllatavalt sisukas ja ennustatult edukas. Sisust kohe, kuid albumi edu on suisa silmipimestav. Selena esimene soolokas peale pikemat pausi (eelmine plaat "Revival" ilmus neli ja pool aastat tagasi) on noppinud esikohti vähemalt kümnes riigis, sealhulgas Eestis.

Kolmas sooloalbum "Rare" on veetlev ja mänguline laiatarbe pop. Kolmteist laulu varieeruvad ballaadide (eriti tugev on Billie Eilishi venna Finnease kirjutatud ja produtud "Lose You to Love Me") ja paksema biidiga tantsupalade vahel (italo disco'lik "Dance again"). Gomez on avatud ja avameelne, seda nii tekstides kui vokaaliga artikuleerimises.

Kuigi tema taustatiim on tohutu (lugesin kokku kusagil poolsada nime), pole staarkülalisi palju – vaid Kid Cudi ja 6lack ainsatena teevad kahes loos häält –, aga see ei häiri. Vastupidi, väärtustab artisti ennast veel tugevamini. Ja tõesti, 40-minuti pikkuse avatud, mitmekülgse ning kergelt nihkes produktsiooniga plaadi kuulamise ajal ei hakka eriti igav.