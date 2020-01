Esmalt produtsendist. Ei, produtsentidest, sest shoegaze'i dream-pop'i Ida-Euroopa lipulaeval (tsitaat rahvusvahelisest meediast) on üle 20-aastase eluea juures ka varem olnud kokkupuuteid rahvusvaheliste produtsentidega, näiteks (kuigi juba ammuilma tagasi) Norman Blake'iga. Ansambli eelmise plaadi, üle kahe aasta tagasi ilmunud "Field Ceremony" produtseeris siiski põhimees Rein Fuks, aga uue albumi aitas salvestada John McIntyre, mitme legendaarse indie-bändi nagu Stereolab ja Tortoise helipildi defineerija.

Kõla on vapustavalt hea. Tihke, vali, selge, konkreetne. Kõik 11 laulu on vormitud ideaalselt ja vormistatud eeskujulikult. Laulukirjutaja Reinu looming on lahti. Esilekerkivad sellised lood nagu "Love Sports" (tõenäoliselt nende parim pala üldse), "Slow Boat Fades Out" ja "You're Not In Love".

Vaatamata laialdasele elektrooniliste instrumentide kasutamisele varasemates faasides (eriti esimesel – ja ääretult viljakal - tegevusperioodil) on Pia Fraus tagasi kitarriheli valli juures ja kiirgab säravamalt ja küpsemalt kui kunagi varem.