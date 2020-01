Arvustus. Retrofuturistlik Beck ei jookse lati alt läbi

Mainekas ameeriklane Beck on teinud muusikat kaua ehk ligikaudu 30 aastat. Tal on olnud nii helgemaid kui ka pisut kehvemaid aega, aga siiski pole 1993. aastal oma põlvkonna absoluutse hümniga "Loser" (selle laulu läbi tuli ka peagi käibele eestikeelne uudissõna luuser) maailmale end tutvustanud multifunktsionaalne artist lati alt kunagi läbi jooksnud. Ta on hoidnud enam-vähem ühtlast taset.

Järjekorras 14. soolostuudioplaat "Hyperspace" on tema sellist laadi projekt, mis sündis kiirelt ja tundub, et ka ootamatult. Eelmise albumi "Colors" toetustuuri järel läks Beck appi Pharell Williamsile, kes soovis elu sisse puhuda vanale bändile N.E.R.D. Plaanid aga muutusid ja stuudios sündis hoopis laul "Saw Lightning", mis koos seitsme Pharelli osalusel tehtud palaga moodustavad uue albumi tuumiku. Kuulsaid produtsente on siis tööhoos olnud teisigi, näiteks Paul Epworth ja Beck eelmise üllitise kaasautor Greg Kurstin.

Enda veetleva panuse annavad ka omanäolised lauljad Chris Martin ja Sky Ferreira, kuid hoopis kõlavärvid ja seaded on need, mis defineerivad "Hyperspace'i". Vanakooli trummimasinad, analoogsündid ja akustilised kitarrid tekitavad maheda retrofuturistliku meeleolu, veendes mind absoluutselt, et ka 27 aastat peale "Luuserit" on Beck Hansen igati tegija tüüp.