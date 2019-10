Eesti viimase viie aasta viljakaim bänd on tagasi. Neljandat aastat rock 'n' roll bisnessis, aga endiselt sellist väge täis nagu alles alustanu, on Dead Furies nüüdseks juba igal aastal avaldanud kas stuudio- või kontsertplaate.

"Stay Gold" on algusest peale muutumatu koosseisuga püsinud Tallinna trio kolmas uute lugudega album. Üldiselt nugaterav ja mitte nii väga pikk – 14 kuni neljaminutilist lugu paiskavad välja kõrge oktaanarvuga sirgjoonerocki, mis on klassikaliselt vali ja parajalt tempokas. Gruuv on tervikuna võimas, eriti tugev sellistes lugudes kui "The More Things Change", "Sweet Lovin' Body" või "Stay Gold, Ponyboy". Viimase laulu allikas on Francis Ford Coppola noortefilm "The Outsiders" (1983).

Sellest ajast, kui grupijuht Ardo Kivi võttis lavanimeks Ardo Fury, relvastas end teravate riffide ja Ameerika popkultuuri viidetega, pani selga elegantsed rockiriided, tegi uue bändi ja läks Instagrami, pole nii tema kui ka Robert ja Erik kordagi tagasi vaadanud. Aga milleks? Edasi, ikka edasi!