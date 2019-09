Ilma liialduseta on Posti kolmanda soolostuudioalbumi kõige enam kõneainet pakkunud pala duett Ozzy Osbourne'ga. Kuidas see juhtus, et 24-aastane ja 70-aastane tegid koos loo? Loo "Take What You Want" taga on produtsent ja kitarrist Andrew Watt, kelle tappev soolo paneb laulule muide hoogsa punkti.

28-aastane New Yorgi produtsent tunneb paljusid tähtsaid bände ja suuri staare, sealhulgas ka Ozzyt, ning on ka Post Malone kõikide plaatide põhiprodutsent. Tema selle üllatusliku duo kokku ajas ja meie rõõmuks, sest see ühine number on ülikõva nii kvaliteedilt kui ka ootamatuse momendilt.

Ülejäänud 16 lugu on samuti enamjaolt õnnestunud. Siinkohal tuleb rõhutada iga aastaga aina tugevnevat tendentsi Post Malone'i juures – ta on võrdselt andekas nii räppari kui lauljana. Praeguseks on ta ka mõlemat vokaalsuunda edasi arendanud ja tegutseb nüüd hiilgavalt vaheldumisi lauldes ja räppides niiviisi, et et üks ei häiri teist.

Modernne popmuusikaplaat pole täiuslik ilma külalisteta ja neid siin jagub vähemalt pooltesse paladesse. Meek Mill, Halsey, Travis Scott, Future ja Swae Lee, kui nimetada tuntumaid. Produtsentide list on samuti pikk, aga tähtsaim on ikkagi Andrew Watt, kes sebis stuudiose Ozzy enda, ilma kelleta poleks plaat pooltki nii lahe.