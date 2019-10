"Why Me? Why Not" (Warner Records)

Oasise ekssolisti ja maailma kuulsaima parkajopede kandja ning koguja (enda sõnul on tal neil koju ladustatud sadu) teine sooloplaat. Liam võtab rahulikult, lõdvestunult, pingevabalt. Palju kergemalt kui eelmistel Oasise-järgsetele albumitel, sealhulgas bändiga Beady Eyes loodutel.

Taas on peamine töö toimunud kahe ameeriklasest superprodutsendi Greg Kurstini ja Andrew Wyatti abiga. Kuid erinevalt esimesest, samuti nende tehtud, sooloalbumist – 2017. aastal ilmunud hoolikalt poleeritud plaadist "As You Were" – on siinsed, muu hulgas ka Abbey Roadi stuudios salvestatud 11 meloodilist laulu autentsemad ja küpsemad.

R2 nädala plaat on Liam Gallagheri "Why Me? Why Not".

Klassikaliselt komponeeritud ja aranžeeritud kitarripõhised popinumbrid ujuvad enamasti pehmema psühhedeelia piirimail, kuid igast palast võib kuulda Oasise tänaseni vaibumatut kaja. Paarist loost aga Oasise suurimat mõjutajat, biitleid ennast.

Tänavu varem linastunud lustaka muusikalise komöödiafilmi "Yesterday" tegevus toimub maailmas, kus ühtäkki polnud biitleid ega nende laule. Üllatunud peakangelane guugeldab huvi pärast Oasise nime… ja ka seda bändi polnud kunagi eksisteerinud. Meie reaalsuse ajajoonel on nad õnneks olemas ja loogilises järjekorras – biitlid, Oasis ja kolmandana Liam G kui briti poprocki traditsioonide hoolikas hoidja.