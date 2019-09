Arvustus. The S.L.P. sai soololoomingu puhangu endast välja

See väheinformatiivne artistinimi on lihtsalt lühend, Kasabiani peamehe Sergio Pizzorno täisnime initsiaalid, mis kahtlemata ajavad segadusse (ajasid ka mind), kuid taotluslikult halli sildi alt leiame mitmekülgse soolomaterjali briti ühelt parimalt kaasaegselt rokk-laulukirjutajalt.

Pizzorno tegi selle plaadi enda kodustuudios Leicesteris ühe hoo, märkimisväärse kiiruse, kuid ilma eelreklaamita.

Plaat on vaheldusrikas, 11 lugu reisivad läbi roki, funki, hiphopi, elektroonika. Meloodiat on rikkalikult, eufoorilisi hetki ohtralt. Tipphetked on "Favourites" (kaasa teeb Little Simz), "Nobody else" ja The Wu".

Soololoomingu puhangu endast välja saanud Sergio Pizzorno tegi septembris kiire tuuri, andes kaheksa live'i üle Euroopa ja kadus jälle stuudiosse, sedapuhku juba Kasabianiga. Kas "The S.L.P." jääb vaid elmikaks kõrvalhüppeks, näitab aeg.