Aasta soul-plaadi kandidaat on siin. Vanemaidpidi Uganda juurtega londonlane on suutnud kolmandal sooloalbumil – ja taaskord superprodutsent Danger Mouse'I abiga – kokku segada sellise plahvatusliku laengu kaasaegset soul'i, millele pole vastu panna isegi ameeriklastest kolleegidel, endiselt maailma parimatel selles žanris.

13 kompositsiooni moodustavad terviku, kuid sobivad vabalt eraldi kuulata, mis on juhtunud ka kahe varem ilmunud hitiga "Hero" ja "You Ain't The Problem" näol. Kuigi tahtmise korral kuuleb paarist loost ka Pink Floydi (atmosfäärilised kitarriefektid), vaatab Kiwanuka pigem läände kui Euroopasse või Aafrikasse.

Inspiratsioon tuleb USAst - Terry Callier, Curtis Mayfield, Stevie Wonder minevikust, pluss Danger Mouse sofistikeeritud kruuv tänapäevast. Tekstides on isikliku laadiga draamasid, laulmises vaoshoidmatuid meloodiaid. Ja muidugi, 32-aastane (äkki parimas loomeaeas, veel mitte ära kulunud?) Michael Kiwanuka on superhea laulja.

"Hard To Say Goodbye", David Gilmouriliku kitarriga eepika. "Rolling", hullu minekuga hipiaja folk-rock. Või trippiv samet-soul "I've Been Dazed", need on vaid mõned eredamad väljavõtted ühtlase kvaliteediga albumilt.

Kiwanuka stiilikirev maailm on laitmatu 21 sajandi psühhedeelne soul - provokatiivne, seikluslik ja eeskujulik.