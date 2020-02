Michael Kiwanuka esineb juunis Tallinnas

Oma karjääri alguses aitas Kiwanuka pigem teistel artistidel lugusid lindistada. Kuigi tal oli sel hetkel vaid paar EP-d, soojendas ta 2011. aastal aga juba Adele'i. Kiwanuka debüütalbum "Home Again" sai kriitikutelt palju kiita ning teine album, "Love & Hate", kindlustas endale koha ka edetabelite tipus.



Tallinnas esitleb Kiwanuka oma uusimat albumit "Kiwanuka", mida The Guardian kutsub "üheks dekaadi säravaimaks". Ajakiri Rolling Stone soovitab selle albumi kindlasti otsast lõpuni läbi kuulata. Albumi ilmumisele aitas kaasa Grammy võitnud produtsent ja muusik Danger Mouse, kes teeb koostööd mitmete A-kategooria nimedega.



2012. aastal võitis Kiwanuka BBC Sound of 2012 auhinna, seljatades sellised nimed nagu Skrillex ja Frank Ocean. Brit Awardsidel on Kinawukal tänavu nominatsioon kahes kategoorias – Aasta album ja Aasta artist. Kaks korda on teda nomineeritud Mercury Prize'ile ning sügisel sai ta Q Magazine Best Live Show tiitli.



Praeguseks on Kiwanukal olnud 43 esinemist, millest enamik on olnud välja müüdud. Sel suvel võib teda esinemas näha erinevatel festivalidel ning 27. novembril ootab teda ees seni suurim kontsert Alexandra Palace'is Londonis.