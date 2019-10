Põnevat Ameerika bändi Big Thief juhib suhteliselt ebatavalise elulooga Adrianne Lenker. Kasvanud religioosses sektis ja omandanud koolihariduse eraviisiliselt, kirjutas Indianapolise neiu esimese laulu 8-aastaselt ja tegi esimese sooloplaadi 13-aastaselt. Vaevu täisealisena läks ta New Yorki õnne otsima ja kohtas seal noormeest Bucki, kellega loodigi Big Thief.

Praegu 26-aastasena on Andrianne põnevaim nimi Ameerika modernses indie-muusikas. Tema juhtimisel on tänavu juba ilmunud kaks plaati – "U.F.O.F." tuli kevadel ja oli lihvitum, sulnim, unelevam, kuid mitte tööstuslik juust. N-ö elavalt linti mängitud järg "Two Hands" on salvestamistehnikale omaselt rabedam, elavam ning kahtluseta mahlasem. Ohjeldamatult impulsiivset kitarri on pea kõik kohad täis. Andrianne laulab ligikaudu sama kriipivalt ning sügaval naha all torkivalt kui Conor Oberst enda bändi Bright Eyes parimatel päevadel umbes 15 aastat varem.

Need Big Thiefi kaks albumit on salvestatud eri ajal ja eri paikades. Esimene Seattle'i veeres metsas, teine El Paso (muide Cigarettes After Sexi kodulinn) taga Texase kõrbes. Kuigi ümbruskond oli täiega erinev, kuuluvad mõlemad samasse konteksti – autentne, intiimne ja kirgliku vaibiga ansamblimuusika, mis koos osava produtseeringuga annab nauditava kuulamiselamuse kauemaks kui pelgalt üheks aastaks.