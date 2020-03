Kanada muusikavõlur Dan Snaith on olnud aastaid olnud pildil peamiselt alternatiivsemat sorti popmuusika kaardil. Teinud edukalt kontserte ja plaate ka nimede Daphni ja algselt Manitoba all, on Snaith nüüd jäänud pikemalt kasutama lavanime Caribou ja avaldanud kõiki aliasi kokku arvestades üheksanda stuudioalbumi.

See muusika on oodatult mõnus ja mahe. Okkalisemat produktsiooni on heal juhul vaid kahel rajal kaheteistkümnest. Aga see ei sega, sest vahel tahad, et lihtsalt oleks hea olla. Autor ise ütleb, et lood on jutustused lähedastega, eeskätt emaga.

Muusika on meloodiline elektroonika, baasjooniseks vana hea house. Päristrummid-perkussioonid ja kummalised sämplid annavad intiimse, minimalistliku, kuid samas võrratult emotsionaalse laiekraansaundi. Falsettvokaal lisab igatseva psühhofolk-momendi.

Parimad palad – "Home", "Never Come Back", "You And I".

"Suddenly" pole mitte lihtsalt järjekordne Caribou numbriplaat, vaid Moby parima perioodi vaimus tänapäevaste värskendustega kuulajat edasi kandev meistriteos.