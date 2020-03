Caribou eelmine album "Our Love" ilmus 2014. aasta sügisel. Tolleks ajaks oli Dan Snaith läinud üha kindlamalt elektroonilise tantsumuusika territooriumile. Mitte et Snaithi looming poleks alati elektroonilise baasiga olnud, lihtsalt "Our Love" kõlas võrreldes Caribou nullindate loominguga (kaasa arvatud originaalis Manitoba, hiljem aga Caribou nime all kordustrükitud kaks esimest plaati) justnagu teise autori looduna.

Nüüdse albumiga aga koondab Snaith erinevad suunad senises loomingus eklektiliseks, ent siiski sidusaks tervikuks. Kes ootab "Can't Do Without You" stiilis bängereid, saab selle kaifi kätte eeskätt kolmanda singlina avaldatud "Never Come Back'i" läbi, üsna sarnast 90ndate tantsumuusika vibratsiooni kätkevat vagu künnab ka "Ravi". Võbelevate süntesaatoritega avapalast "Sister" saab siiski aimu, et Snaith on uuel Caribou plaadil vähem tantsumuusika produtsent ja rohkem elektrooniline avangardpopi helilooja, kes koondab erinevaid mõjusid vanakooli soulist, new wave'ist ja yacht-rockist moodsa R&B, trap'i ja hiphopini välja. Fookusemuutusest veidi sisekaemuslikumale territooriumile annab aimu pea seitsmeminutise lõpuloo "Cloud Song" sarnanemine palju rohkem krautrockilikumale Brian Enole kui tantsulisemale Arthur Russellile.

Sedapuhku puuduvad plaadil teised vokaalsolistid. Snaith laulab kõik ise. Siiski jätkub põnevate külalisinstrumentalistide liin. Kui "Swim" sisaldas puhkpilliansamblit ja "Our Love'i" peal aitas keelpillidel Owen Pallett, siis "Suddenly" koostööline on multipillimees Colin Fisher, kelle kitarri- ja saksofonipartiides kostab üle hulga aja jälle Caribou produktsioonis (kuigi põgusalt) psühhedeelseid ja avangardjazzilikke varjundeid. Snaith ise vastab tema osalusele, põõrates ka ise veidi enam tähelepanu taas põnevatele ja vildakatele kõlanüanssidele isegi kõige tantsulisemates palades.

Nullindate Caribou meenub uuel albumil märksa vähem kõlavärvide ja palju enam just suhtumise poolelt. Elektroonilisem suund jätkub, kuid "Swim'i" ja "Our Love'i" valemit taastootmata. "Suddenly" näitab, et Dan Snaithil on õnnestunud Caribouna enda traditsioonidele viitamise ja loomingulise edasiliikumise vahepeal see oluline balanss laitmatult tabada.