Leonhard Lapin: Ott Arder tõi laulusõnadesse poeesia

Kõnealusel aabitsal on eellugu. "Oleme Arderiga olnud sõbrad juba 1967. aastast ja oma sõpruse märgiks otsustasime me aastal 1996 välja anda teose, kus on minu abstraktsed joonistused. Asja mõte oli selles, et kõik lasteraamatud on kujutavad aga maailm ei ole ainult kujutav. Probleem oli selles, et kunstiõpe põhines kujundlikkusel, sest fotograafiat ei olnud – selline õpe kestab siiamaani. Juba lasteaias hakatakse lastele ette ütlema, kuidas mingi asi välja peab nägema ja kuidas neid õigesti kujutada," arutles Lapin.

On vale praegu hakata kujutamist õpetama. "Kes tahab, see kujutagu, kes ei taha, see tegelegu vormi ja värviga, mis on kujutamisest täiesti sõltumatud," täpsustas ta ja lisas, et aabitsa loomise mõte seisneski selles, et see peaks olema abstraktsem.

Eesmärgiks oli aabitsaga luua monumentaalsem mälestusmärk, selgitas Lapin. "Mõte oli teha teos, mis ühelt poolt on eesti aabits, kuid teiselt poolt on värviõpetus. Olemas on 36 värvikombinatsiooni. Pihta hakkame lihtsatest värvidest. Kolmas tasand oleks olnud geomeetrilised kujundid ja struktuurid. Oleksin sisse pannud ka pühageomeetria sümboleid. Kõik selleks, et teos oleks olnud üldhariv," tutvustas aabitsat Lapin.

Ott Arder oleks aabitsale kirjutanud juurde luuletused. "Tal tekkis kohe idee, et ta ei lähtu tähestiku järjekorrast. Mõte oli teha eraldi täishäälikutest grupp, kaashäälikutest grupp, võõrtähed ja nii edasi. Tekstiline struktuur oleks olnud eesti keelt rohkem avav."

"Tegelesime Ottiga sellega kaks aastat. Ott jõudis teha ära a, o, i, e ja pool u tähte," rääkis Lapin ja lisas, et töö jäi pooleli, sest Ott Arder lahkus meie hulgast. "Otti eripära seisnes selles, et tema laulusõnad olid erilised – ta tõi eesti laulusõnadesse poeesia. Kui ta lahkus, siis laulusõnade tase Eestis muutus kohati naeruväärseks," lausus ta ja lisas, et Ott Arder vahendas massikultuuri kaudu eesti rahvale eesti poeesiat.

Leonhard Lapin on väga tegus ning tegev paljudes erinevates valdkondades. Lapini loomingust sünnib uus dokumentaalfilm. "Seda filmi on tehtud pikalt ja põhjalikult. Kogu materjal on filmitud ning nüüd on monteerimise kord. Valmis peaks film saama veel sel kuul," kommenteeris peatselt valmivat filmi autor.