Teatrid paluvad inimestelt mõistmist ja pileteid tagastamise asemel vahetada

Vanemuise teatril jääb eriolukorra perioodi umbes 50 etendust. Kaks lavastust jääb esietendumata.

"See on meile majanduslikult keeruline kindlasti, edasi lükata ja uut aega leida nendele etendustele on väga keeruline," rääkis teatri juht Kristiina Alliksaar "Aktuaalsele kaamerale".

"Meie mängukava on väga tihe, aasta aega ette tehtud. See sisaldab ka väga palju külalisi, kelle kõigi plaanidega kogu see mängukava peab klappima, tõenäosus on, et me nendele praegu ära jäävatele etendustele uusi asendusaegu ei leia, küll aga väga paljusid neid lavastusi mängime me sügisel edasi ja inimesed saavad sinna kindlasti oma piletitele asenduse leida," lisas Allikaar.

Oma plaane korrigeerib ka rahvusooper Estonia. "Täna me pidasime kriisikoosolekud, kuidas kohaneda olukorraga. Maiks ja juuniks tuleb muudatustega uus mängukava," sõnas Estonia kunstiline juht ja peadirigent Arvo Volmer. "Me püüame eriti populaarseid etendusi panna kavasse juurde, et need kes soovivad saaksid oma eelistuse hooaja jooksul veel ära vaadata. Mis puudutab selle hooaja viimast ooperilavastust, milleks peaks olema Verdi "Joanna D'Arco", siis hetkeseisuga on ilmne, et lavastus sel hooajal välja ei tule."

Ärajäänud etendustele ostetud piletid aga raisku ei lähe. "Loomulikult, kui inimesed soovivad, saavad nad juba ostetud pileti tagastada teatri kassasse või Piletilevi kaudu raha tagasi saada. Aga teatrid väga paluvad oma vaatajat suhtuda asjasse mõistvalt ja vahetada oma piletid hiljem, kas mais või sügisel toimuvatele etendustele. Terve rida teatreid, kellel on olemas kinkekaardid, on nõus ostetud piletid vahetama kinkekaartide vastu, mille eest siis saab lunastada uue pileti," selgitas Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse liige Margus Allikmaa.