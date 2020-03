Rahvusraamatukogu pikendab kõik laenutustähtajad ning laiendab inimkontaktivaba laenutusteenust

Inimkontaktivaba laenutusteenus laieneb

Raamatuid on jätkuvalt võimalik tellida ESTERi keskkonna vahendusel ja kätte saab need alates tänasest lisaks raamatukapile ka Rahvusraamatukogu fuajeest lauapealt nimeliste pakkidena. Mõlemad lahendused on inimkontaktivabad.

Rahvusraamatukogu peab väga oluliseks enda töötajate ning külastajate tervist ning koroonaviiruse leviku takistamist. Igapäevatöös jälgib raamatukogu valitsuse, terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ja ettekirjutusi.

Lugemishuvilised saavad kasutada ka raamatukogu digikanaleid

Digitaalarhiivist DIGAR leiab suure hulga digitaliseeritud materjale nagu raamatuid ja pildimaterjali.

DIGAR Eesti arhiivist leiab vanemaid digitaliseeritud ajalehti ja ajakirju. Seal on kokku kättesaadav ca 390 000 väljaannet, mis sisaldavad enam kui 3.7 miljonit lehekülge ja 6.4 miljonit artiklit.

Rahvusraamatukogu otsinguportaalist saab otsida pea kõikide raamatukogu kollektsioonide lõikes. Rahvusraamatukogu otsinguportaalist leiad muudki peale raamatute – teadusartikleid, ajakirju, noote, pilte, kaarte.

ESTERi laenutuskeskkond.

Rahvusraamatukogu palub lugejatel praegu tagastamisega mitte kiirustada. Kui on soov raamatuid siiski tagastada, saab seda teha raamatukogu peaukse kõrval asuvasse Raamatukappi või Endla tn 3 asuvasse tagastuskasti.