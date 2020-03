Filmifestival JAFF avaldas uued kuupäevad

14. korda toimuva JAFF-i avafilmiks on Anshul Chauhani film "Vastupidi" ("Kontora"), mis võitis 23. PÖFF-il grand prix. Festivali põhiteema on "Seotud maailmad", mis on väga populaarne Jaapani animatsioonis. Selle eriprogrammi raames jõuavad vaatajate ette uued filmid nagu "Seotud maailmad" (rež. Yuhei Sakuragi), "Hello, maailm!" (rež. Tomohiko Ito) ja "Tema sinine taevas" (rež. Tatsuyuki Nagai), aga samas ka klassikalised filmid nagu legendaarne "Paprika" (rež. Satoshi Kon).

JAFFi kavas on tähistada ka Jaapani suurmeistri Akira Kurosawa 110. juubelit, festivali raames linastub tema "Peidetud kindlus", mis inspireeris George Lucast looma "Tähesõdade" filme. Vaatajate ette jõuab ka dokumentaalfilm "Kampai! Sake kolm õde" sake toomise ja tarbimise kultuurist.