Filmide netikeskkonnas saab näha auhinnatud Iraani draamat "Taksojuht"

Praegu, kui kinod on suletud, pakub Videolink filmihuvilistele võimalust vaadata kodus väärtfilme, lastefilme ja seriaale. Keskkonna eesmärk on kättesaadavaks teha festivalidel auhinnatud filmid ja laia kõlapinda tekitanud Euroopa linateosed.

Hiljuti lisandus keskkonda Iraani lavastaja Jafar Panahi koomiline draama "Taksojuht".

Mida teha, kui oled režissöör, aga kohtuotsus keelab filmimise? Jafar Panahil on sellele küsimusele mitu vastust. Berliinis Kuldkaruga pärjatud komöödia "Taksojuht" on põhimõtteliselt selfie. Olude sunnil taksot sõitev režissöör on asetanud armatuurlauale kaamera ning salvestanud sellega kelmikast huumorist pulbitseva eneseiroonilise meistriteose, mis paneb kiiremini põksuma iga kinosõbra südame. Lavastaja on suhteliselt saamatu taksojuht, kellel pole õrna aimugi, kuhu tema kliendid soovivad sõita ja see polegi oluline. Tähtis on hoopis see, milline suurepärane galerii erinevaid inimesi tema taksost läbi käib ning millised ootamatud sündmused takso sees, ees ja taga aset leiavad. Auto tagapingil vahelduvad koomilised karakterid ja pilt tänapäeva Iraanist joonistub üha selgemalt välja.

Põhiteemad on kuritöö ja karistus ning filmitegemine. Südamesoojusega sooritatud mängulise ekraaniloo ainus viga on, et see saab liiga ruttu läbi. Sõprade abil mälupulgal laia ilma toimetatud filmil puuduvad tiitrid, et Iraani kohtusüsteem ei saaks Panahit kohtukeelust üleastumises süüdistada. "Ametlikult" on tegemist lihtsalt ühe takso turvakaamera salvestisega.

Filmide keskkonnas võib veel näha Lars von Trieri skandaalse "Nümfomaani" mõlemat osa, "Melanhooliat", "Antikristust", "Maja, mille Jack ehitas", May el-Toukhy "Ärtuemandat", peaosas tunnustatud Taani näitlejanna Trine Dyrholm, Ruben Östlundi filmi "Ruut" (The Square), mis võitis 2017. aastal Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa, Robert Schwentke tõestisündinud lool põhinevat ajaloodraamat "Kapten", aga näiteks ka Claire Denis' teos "Elu tähtede keskel", peaosas paljude lemmik Robert Pattinson, kes hiljuti ka Eestit väisas ning Christopher Nolani filmi "Tenet" võtetel osales, ja võõrkeelsele Oscarile kandideerivat argentiina režissööri Luis Ortega filmi "Ingel", mille peategelaseks legendaarne 70. aastate sarimõrvar Carlos Robledo Puch, keda kehastab Lorenzo Ferro, seriaalidest Bruno Dumonti selleaastast absurdi-ulmekomöödiat "CoinCoin".

Lastefilmidest leiab levifilmide platvormilt näiteks kaks PÖFFi Just Filmi kavas olnud filmi "Häkker" ja "Ruuduline Ninja".