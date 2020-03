Loomeinimesed esinevad üha enam interneti vahendusel

Eesti loomeinimesed otsivad võimalusi eneseväljenduseks ka koroonakriisi ajal ja et nakkusohtu ära hoida, suheldakse oma publikuga interneti vahendusel. Esimeste seas on seda teinud Järvamaal elavad või tegutsevad loojad.

Paide Teatril on tulnud ära jätta 11 etendust. Teatri näitlejad olid nädalasel sundpuhkusel, eile kogunesid taas need, kes on teiste inimestega vähe kokku puutunud, et jätkata uuslavastuse dekoratsioonide ehitamist, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Saame kohtuda, kas veebi vahendusel, raadio vahendusel, valmistame selliseid väikeseid eriprojekte ette ja samas toimetame ka oma lavastusega, mille esietendus nüüd kahjuks on lükkunud sügisesse, mis muidu pidi olemas järgmisel nädalal," ütles Paide teatri juht Harri Ausmaa.



Nii korraldab Paide Teater interneti vahendusel luule lugemisi, aga näidatakse ka kavas olnud lavastuste salvestusi.

Muusik, laulukirjutaja ja luuletaja Jaan Pehk ütleb, et ka temal on mõned plaanitud esinemised ära jäänud.

"Aga kindlasti on ka palju kehvemas seisus loomeinimesi. Ma arvan, et samas on see loomeinimestele ka hea - me saame lugeda raamatuid, me saame salvestada. Kunstnikud saavad teha oma tööd ja ma usun, et ega hullu ei ole midagi," ütles Pehk.

ERR küsis, kas riik peaks praegu loomeinimesi kuidagi toetama või kuidagi kompenseerima seda, mis jääb tegemata.

"Ma arvan, et kindlasti tuleks sellised asjad läbi vaadata, et loomeinimesi toetada. Seda tuleks läbi rääkida loomeinimeste endaga, millised on vajadused ja kuidas seda asja siis kokkuleppeliselt oleks kõige õigem sättida," lausus Pehk.

Positiivse mõtlemise ja praktilise meelega Jaan Pehk korraldas eile fännidele veebikontserdi otse oma Türi-kodu verandalt. Jälgijaid nii kodu- kui ka välismaal oli mitu tuhat, kellest nii mõnigi pidas vajalikuks oma lemmik artisti veebikontserdile pileti osta.