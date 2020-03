Ivi Rausi ja Ara Yaralyani annavad NUKU muuseumis veebikontserdi

Ivi Rausi ja Ara Yaralyan esinevad veebi vahendusel inimtühjas NUKU muuseumis, kus on kohal vaid esinejad ja tehniline tugi. Kaamera juhatab veebipubliku muusikasse ja kohtadesse, mis pole varem sellisel kujul avanenud.

"Me armastame improvisatsiooni ja mängu, samas jumaldame lihtsust ja ilu," ütles Ivi Rausi. "Inimhääl ja kontrabass on justkui loodud selleks, et avada uks muusika võlumaailmasse ja seal ringi jalutada, kogu aeg midagi uut avastades."

Ivi Rausi ja Ara Yaralyan kohtusid mõned aastad tagasi kogumiku "Aitäh, Valter Ojakäär!" salvestusel. Ivi sõnul oli üllatav, kui paljus nende arusaamad ühtisid, hoolimata erinevatest temperamentidest ja kultuuritaustast. Ivi vaimustus NUKU muuseumi keskkonnast, esinedes seal märtsi alguse kontserdil koos Laura Põldverega.

Kaks tundi enne kontserdi algust avaneb Youtube'i link kontserdi Facebooki lehel ja NUKU kodulehel. Youtube'ist on võimalik kuulata ka Ivi ja Ara interpretatsiooni Uno Naissoo "Meditatsioonist".

NUKU teater ja muuseum on endiselt suletud kuni 1. maini.