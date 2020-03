Tallinna keskraamatukogu töötajad loevad internetis lastele raamatuid ette

Ettelugemist saab kokku leppida nii telefonitsi, Skype'is kui ka Facebooki vahendusel. Korraga loetakse kuni pool tundi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks Kadrile meeldivad kõige rohkem õudusjutud.

"See ei ole ainult tuim ettelugemine, on suhtlemine omavahel. Küsin, kuidas neil päev läks, kuidas neile endale raamat ja lugu meeldis. Ühe sessiooni ajal jõuame tavaliselt kaks raamatut läbi lugeda," selgitas raamatukoguhoidja Pille Aas.

"See oli ka tore, et me saime muid asju rääkida. Näiteks seda, kas rotid on jänese sarnased, kuna mul on jänes kodus ja ma tahtsin teada, kas ma olen ka rotti näinud," rääkis Kadri.

Aas ütles, et lapsed elavad loo jutustamisele kaasa ning nende rõõmsad näod on praegusel eriolukorra ajal rõõmustavad.

Aasa sõnul helistavad osad lapsed iga päev. "Meil on kindlasti väljakujunenud teatud lapsed, kes helistavad iga päev. Ja nad ei helista ainult ühte kohta, vaid ka mõnda haruraamatukokku," ütles ta.

Kuidas täpselt ettelugemist kokku leppida ja milliseid raamatuid valikus on, näeb kõige paremini Tallinna keskraamatukogu kodulehelt. Ette loetakse tööpäevadel kell 10-16 eesti ja vene keeles.