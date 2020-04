Raamatukogud pakuvad lugejatele alternatiivseid laenutusviise

TÜ raamatukogu: tasuta laenutus läbi "tarkade kappide"

Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru ütles ERR-ile, et ülikooli raamatukogus toimib kontaktivaba laenutusteenus läbi interneti ja nn tarkade kappide. Aru selgitas, et lugejad saavad raamatuid tellida läbi e-kataloogi ESTER ja raamatukogu lugejateeninindajad panevad hommikupoolikul raamatud kappidesse. Ühte kappi mahub Aru sõnul kuni viis raamatut ning tellimust hoitakse nendes kolm päeva. Raamatud saab kapist kätte ID-kaardi või lugejakaardiga, lisas Aru.

Kokku on kappe 98 ning Aru sõnul tuleb päevas keskmiselt sada tellimust. Aru tõi välja, et kolmandik tellimustest on ilukirjandus, muuhulgas eesti kirjandus ja muinasjutud. Samas tellitakse ka palju õppe- ja teaduskirjandust.

Aru võttis eriolukorra alguses ühendust ka viroloogidega, et välja selgitada, kui kaua koroonaviirus raamatul püsib. Arule teadaolevalt võib viirus raamatul püsida ööpäeva, seega oleks igaks juhuks tark raamatut kaks ööpäeva mitte puudutada.

Tartu Ülikooli raamatukogu on peatanud kõik viivised ning ei oota ühtegi raamatut tagasi enne 4. maid. Aru lisas, et kui eriolukorda pikendatakse, siis töötab raamatukogu selleks ajaks välja ohtu viisi raamatute tagastamiseks.

"Meie lugejateenindus igatseb hirmsasti lugejaid, raamatukogu olemus ju nõuab lugejaid. Igatsuses panevad nad inimese ühe tellitud raamatu vahele järjehoidja ilusa luuletusega," ütles Aru. Muuhulgas on järjehoidjatel luulet Hando Runneli, Doris Kareva, Henrik Visnapuu ja ka Artur Alliksaare sulest.

Rahvusraamatukogu: tasuta kontaktivaba laenutus

Sarnaselt Tartu Ülikooli raamatukogule saavad rahvusraamatukogu lugejad raamatuid tellida läbi ESTER-i kataloogi. Kuid lisaks on lugejatel võimalik raamatu tellimiseks võtta raamatukoguga ühendust e-maili või telefoni teel. Raamatud saab kätte elektroonilistest kappidest, mis asuvad raamatukogu peaukse kõrval. Lisaks saab teoseid kätte raamatukogu fuajeest, kus need on paigutatud laudadele perekonnanimede ja tähestiku alusel.

Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Argo Kerbi sõnul laenutati eriolukorra esimese nädala ajal rohkem raamatuid kui harilikult. "Kui tavalisel ajal laenutatakse rahvusraamatukogust keskmiselt umbes 143 raamatut päevas, siis esmaspäeval, 16. märtsil, mil raamatukogu pärast eriolukorra väljakuulutamist uue töökorraldusega uksed avas, laenati päevaga peaaegu kaks ja pool korda rohkem ehk 339 raamatut," ütles Kerb ERR-ile.

Kerb lisas, et raamatukogu on palunud inimestel raamatute tagasatamisega mitte kiirustada, sest kõik laenutähtajad on pikendatud vähemalt 5. maini. Kerbi sõnul jäetakse raamatud ohtusmeetmena vähemalt 24 tunniks eradli riiulitele seisma, kuid lisas, et reeglina on tagastatud raamatud teistest eraldatud 72 tundi.

Tartu linnaraamatukogu: Omniva pakiteenus

Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu direktori kohusetäitja Mai Põldaas ütles ERR-ile, et lugejad saavad raamatuid tellida läbi pakiautomaadi teenuse, mis on tellijale tasuline. Põldaas lisas, et praegu on võimalik tellida raamatuid ainult peamajast. Ta tõdes, et olukorda suhtutakse rahulikult, sest piirangud karmistuvad pidevalt.

Pakiautomaadi teenust nimetas Põldaas hädaabinõuks ning raamatukogul on plaanis sätestada kindlad kellaajad, mil lugejad saaksid raamatukokku ise teostele järele tulla. Lisaks on plaanis ka kojuveo teenus, mida hakatakse läbi viima koos linna sotsiaaltöötajatega.

Läbi tagastuskastide tagastatud raamatud pannakse ohutuse kindlustamiseks kolmeks päevaks karantiini, sõnas Põldaas. Ta lisas, et praegune olukord on eriti raske neile, kes raamatukogus igapäevaselt lehti lugemas käivad.

Tallinna Keskraamatukogu: suunab e-raamatukogudesse

Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Tiina Põldmaa ütles ERR-ile, et raamatukogu soovitab inimestele kodust väljumise asemel laenutada raamatuid e-kanalite kaudu. Hädavajalikke teoseid saab raamatukogust sarnaselt Tartu linnaraamatukogule tellida pakiteenuse kaudu.

Keskraamatukogu vahendab lugejateni mitmeid erinevaid e-raamatukogusid, näiteks ELLU, OverDrive ja RBdigital. Nende kasutamiseks peab end vormistama Tallinna Keskraamatukogu lugejaks.

"Näiteks sel aastal on tehtud ELLU-s ligi 24 000 laenutust, sealhulgas rohkem kui 11 500 laenutust on tehtud ajavahemikul 18. märtsist 31. märtsini. Võrreldes varasemaga on laenutuste arv kasvanud alates 18. märtsist circa viis korda, mis näitab, et huvi e-raamatute vastu on praegu väga suur," ütles Põldmaa ning lisas et e-raamatukogus on 2650 erinevat teost.

Põldmaa selgitas, et tagastatud raamatuid hoitakse vähemalt kolm päeva karantiinis. Sarnaselt teistele raamatukogudele on ka Keskraamatukogu peatanud viivisemaksed ning raamatuid oodatakse tagasi alles pärast eriolukorra lõppu.

Väga populaarseks on Põldmaa sõnul osutunud kampaania "Loeme ette!", mille raames loevad raamatukoguhoidjad lastele telefonis või videosilla vahendusel teoseid ette. Ta lisas, et raamatukogu on Skype'i vahendusel käivitanud ka seeniorite vestlusringi ning DISCORD-keskkonnas on loodud noortele jututuba ja Koolitööklubi grupp, milles raamatukoguhoidjad õpilasi koolitöödega abistada saavad.