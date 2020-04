Riigi e-raamatukogu arendamise plaan tekitab Tallinna keskraamatukogus nõutust

Kolm aastat tagasi andis kultuuriministeerium Eesti rahvusraamatukogule ülesande uurida, kas ja millist e-raamatute laenutuskeskkonda oleks Eestis vaja. Analüüsides jõudis rahvusraamatukogu selleni, et riik ei hakka e-raamatukogu ise arendama, vaid ostab selle sisse mõnelt teenusepakkujalt ja korraldab selleks ka riigihange.

Selline sündmuste käik on tekitanud imestust Tallinna keskraamatukogu direktoris Kaie Holmis. Tema juhitava raamatukogu e-laenutusplatvorm ELLU tehti eriolukorra alguses kättesaadavaks kogu Eestis. Seetõttu ei mõista Holm, miks on vaja kulutada raha uue keskkonna loomiseks.

"Praeguses olukorras, kus riigil tuleb rahasid kõvasti kokku hoida ja tõenäoliselt võetakse laenu, siis kas Eesti riik saab endale lubada üleriigilist e-raamatute laenamise keskkonda," ütles Holm.

Kultuuriministeerium on lubanud praegu ELLU-t toetada 12 500 euroga. Peamine murekoht on litsentside ehk sisuliselt lugemisõiguste hankimine.

Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku Ülle Talihärmi hinnangul tuli Tallinna keskraamatukogu kriitilisel hetkel appi, ent ette on vaja valmistada lahendus, mis toimiks ka pärast eriolukorra lõppu. Selleks tulebki teha riigihange, et kõiki huvilisi koheldaks võrdselt, ütles Talihärm.

"Olenemata sellest, kas on eriolukord või mitte, riigihangete seadus kehtib ikka. Kui riik hangib mingit teenust, siis ta peab korraldama hanke, et välja selgitada parim teenusepakkuja," selgitas Talihärm ja lisas, et kui see ongi keskraamatukogu teenus, siis ei olegi probleemi. "Meil on alus, miks seda süsteemialust rahastada, miks just see süsteem, aga kõigil teenusepakkujatel peavad olema võrdsed võimalused."

Talihärm lisas, et ilma hanketa ei saa riik e-raamatukogu arendada, isegi kui selline platvorm on juba olemas. Rahvusraamatukogu kuulutab hanke välja lähikuudel.