Rahvusraamatukogu lugejate arv on eriolukorraga kasvanud enam kui poole võrra

Märtsikuu jooksul registreeris ennast rahvusraamatukogu lugejaks 1174 inimest, mis on 66 protsenti rohkem kui eelmise aasta ja 84 protsenti rohkem kui üle-eelmise aasta märtsis. Kasv tuli märtsikuu teise poole arvelt, kui eriolukord juba kehtis. See on suurim ühes kuus registreerunute arv enam kui viie aasta jooksul.

Keskmiselt laenutati vahemikus 16. märts kuni 1. aprill päevas natuke alla kahesaja raamatu, mis on enam kui 35-protsendine kasv võrreldes eelneva aja keskmisega, 143 raamatuga päevas. Laenutusaktiivsus on püsinud kõrge kogu eriolukorra kolme nädala jooksul.

Rahvusraamatukogu korraldas eriolukorra alguses oma laenuteenuse ümber nii, et see toimub inimkontaktivabalt. Kontaktivabalt saab tellida raamatuid kahel viisil – e-kataloogi ESTER kaudu või võttes raamatukoguga otse ühendust näiteks e-maili või telefoni teel. Eriolukorra jooksul saab laenata ka neid lugemissaalides asuvaid raamatuid ja noote, mis e-kataloogis ESTER on staatusega "kohalkasutus".

Tellitud raamatud saab kätte peaukse kõrval asuvast elektroonilisest Raamatukapist ööpäevaringselt. Samuti tööpäevadel kell 12–17 raamatukogu fuajeest, kus raamatud on paigutatud laudadele perekonnanimede ja tähestiku alusel. Raamatukapist ja fuajeest pakkidena laenutades ei puutu inimesed kokku teenindajaga. Rahvusraamatukogu palub teiste võimalike klientidega hoida distantsi vähemalt 2 meetrit.

Lugejatele paneb raamatukogu südamele, et oma raamatud Raamatukapist kiiresti ära võtaks, sest huvi on sedavõrd suur. Samuti on rahvusraamatukogu kutsunud lugejaid üles tagastustega mitte kiirustama. Kõik laenutähtajad on pikendatud vähemalt 5. maini ja sealt edasi.

Endiselt on võimalik tellida kodust lahkumata nii digi- kui paberkoopiaid kogudesse kuuluvatest teavikutest. Digikoopiad saab saata turvaliselt e-kanaleid kasutades ja paberkoopiad on võimalik kätte saada kontaktivabalt fuajeest asuvatelt laudadelt.

Lugemismaterjali leiab rahvusraamatukogu otsinguportaalist portaal.nlib.ee. Registreeritud lugejad saavad otsinguportaali kaudu lugeda täistekste ka kodus. Otsinguportaali saavad kasutada kõik soovijad ilma sisse logimata, kuid sellisel juhul on kättesaadavad ainult vabalt kasutatavad materjalid. Võõrkeelseid andmebaase on otsinguportaalis kokku ligikaudu 35.

Digitaalarhiivist DIGAR leiab nii raamatuid, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone kui ka audioraamatuid ja muusikafaile, samuti vanemaid ajakirju.

DIGAR Eesti artiklite portaalist leiab ajalehti, ajakirju jm perioodilisi väljaandeid. Seal on kokku umbes 390 000 väljaannet, mis sisaldavad enam kui 3,7 miljonit lehekülge ja 6,4 miljonit artiklit.