Tallinna Keskraamatukogu avas e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele

Üleriigilise eriolukorraga seoses avas Tallinna Keskraamatukogu 18. märtsil oma e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele. E-raamatukogusid saavad kasutada ka need, kes elavad välismaal või on sinna viiruse tõttu lõksu jäänud.

Kõigile eestimaalastele avatud e-raamatukogude vastu oli kohe huvi – Keskraamatukogu lugejaks registreerus esimese ööpäeva jooksul 1010 inimest ning e-raamatukoguga ELLU liitus 1849 uut lugejat ning seal tehti kokku üle 3000 e-raamatu laenutuse.

Kuna nõudlus on kasvanud, siis hangib Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute litsentse jooksvalt juurde tavalisest suuremal hulgal. E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt toetada nii Tallinna Linnavalitsus kui kultuuriministeerium. Kõik kohalikud omavalitsused, kelle elanikele on Tallinna linn e-raamatute lugemise võimaluse avanud, on oodatud e-raamatute ostmist toetama.

E-raamatukogust ELLU leiab lugeja kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui välisautorite sulest. E-raamatuid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon) abil. ELLU on kohandatud vaegnägijatele.

E-raamatukogu OverDrive sisaldab inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ning audioraamatuid. Raamatuid saab lugeda või kuulata arvutis ning erinevates nutiseadmetes kas veebilehitseja või äpi kaudu, samuti laadida e-lugeritesse.

E-raamatukogust RBdigital saab laenata ja lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. Valikus on käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobidega (fotograafia, tehnika jms) seotud ajakirju. Lugeda saab näiteks ajakirju Newsweek, All About History, Backpacker, Health & Fitness, Lonely Planet Traveller. Laste- ja noorteajakirjadele valikus on näiteks e-ajakirjad Minecraft World Magazine, How It Works ja Storytime. Artiklitest saab teha väljatrükke. Korraga laenatud e-ajakirjade arv ega nende kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse installeeritud RBdigitali rakenduses.

E-raamatukogude kasutamiseks saab registreerida end Tallinna Keskraamatukogu lugejaks siin.

E-raamatukogudesse OverDrive ja ELLU on sisselogimisel kasutajatunnusteks isikukood ja Minu ESTERi salasõna. RBdigitali kasutajakonto saavad luua keskraamatukogu lugejad isikukoodi alusel.

Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt. Raamatukogu soovitab vaadata ka lugemissoovitusi Tallinna Keskraamatukogu kirjandusblogidest.