Raamatukogu ootab kõiki kasutama e-raamatukogusid, esitama infopäringuid telefoni ja e-kanalite teel ning osalema erinevates lugemise ja õppimisega seotud tegevustes veebisildade kaudu. Kuni eriolukorra lõpuni pakub raamatukogu oma lugejatele tasulist võimalust tellida teavikuid pakiautomaatidesse või kulleriga koju, ent palub hinnata selle hädavajalikkust ja ohutust.

E-raamatukogudesse ELLU, Overdrive ja RBdigital lisandub jooksvalt uusi e-teavikuid. Lisaks Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumi toetusele on e-raamatukogude valiku suurendamist toetanud paljud annetajad, kellele raamatukogu on väga tänulik. Kirjastajad panustavad omalt poolt suurema hulga eestikeelsete e-raamatute väljaandmisega. Raamatukoguhoidjad lisavad regulaarselt e-raamatute tutvustusi lugemisblogisse Lugemiselamused.

Raamatukogu teeb kõik, et aidata keerulisel ajal kodukontorites töötajaid ja koduõppel olijaid. Populaarseks on osutunud kampaania "Loeme ette!", mille raames loevad raamatukoguhoidjad lastele telefonis või videosilla vahendusel raamatuid ette, andes samal ajal lapsevanematele võimaluse näiteks oluliste tööasjadega tegeleda. Sellest nädalast pakuvad raamatukoguhoidjad abi ka koolitööde tegemisel. Õpilastega kohtumiseks on DISCORD keskkonnas loodud jututuba nimega Tallinna Keskraamatukogu Noortekas ning sealses Koolitööklubi grupis ootavad raamatukoguhoidjad küsimusi koolitööde teemadel. Skype´i vahendusel pakuvad raamatukoguhoidjad keelepraktikat eesti, inglise, korea, rootsi, saksa ja vene keeles (grammatika, hääldus, tõlkimine).

Skype'i vahendusel on käivitunud seenioride vestlusring. Vajadusel osutatakse eakatele ja liikumispuudega lugejatele kontaktivaba koduteenindust.

Kõik tallinlased on oodatud pöörduma raamatukogu poole mistahes fakti- ja teemapäringuga telefoni või e-kanalite teel. Raamatukoguhoidjad on valmis vastama igapäevaelu puudutavatele küsimustele ning paluvad helistada kriisiinfotelefonidele vaid kriitiliste ja elutähtsate küsimustega. Raamatukogu kontaktid on leitavad raamatukogu veebilehel www.keskraamatukogu.ee.

Alates sellest nädalast saavad Tallinna Keskraamatukogu lugejad tellida raamatukogust teavikuid pakiautomaatidesse või kulleriga koju, tasudes teenuse eest Omniva hinnakirja alusel. Tegu on lisavõimalusega, mida raamatukogu palub kasutada juhul, kui raamatute lugemine e-raamatukogudes ei ole võimalik. Raamatuid saab tellida raamatukogu veebilehe kaudu. Vähendamaks postiteenuste mahtu ja hoidmaks lisaks lugejatele ka raamatukoguhoidjate tervist, palub raamatukogu teavikuid eriolukorra ajal mitte tagastada. Kõikide laenatud teavikute tagastamistähtajad pikenevad eriolukorra lõpuni automaatselt ja viiviste arvestamine on peatatud. Rohkem infot teavikute tellimise kohta saab raamatukogu veebilehelt.

Kõige operatiivsemalt saab uute teenuste või ajutiselt peatatud teenuste taastamisega kursis olla, jälgides Tallinna Keskraamatukogu Facebook'i lehte või raamatukogu veebilehe uudiseid.