Jõnn Sooniste: raamatukogude arengukava pakub uut vaadet Tallinna linnaruumile

Eesti üleriigilise planeeringu eelnõu "Eesti 2050" avalikustamine ja Tallinna üldplaneeringu algatamine tõi taas fookusesse vajaduse avalikult suunatud, konsensusliku ja avalikust huvist lähtuva ruumikorralduse järele. Maastikul, kus arengut kipub liiga sageli tõmbama-lükkama vaba turu nähtamatu käsi, küsivad linnaplaneerijatest kriitikud üha teravamalt: kus on need tööriistad, mis tagavad linnaruumi tasakaalustatud arengu ja kõigile avatud funktsioonide säilimise?

Urbanist Mattias Malk on osutanud, et planeerimise edu ei peitu enam pisikeses jalajäljes, vaid võimes mõtestada ümber, kuidas ruumi luuakse. Enam kui kompromiss võiks üleriigiline planeering olla konsensus või vähemalt alus ühiskonnas konsensuse loomiseks – näiteks tuleks meil ühiselt arutada, mida üldse tähendab "hea elu" Pärnus, Põlvas või Paides (Malk, Sirp 13.03.2026). Kuid sama küsimuse püstitus on endiselt igati asjakohane ka Tallinnas.

Ootamatu, kuid kaasaegne vastusevariant laotub meie ette värskes dokumendis: "Tallinna Raamatukogude arengukava aastani 2035" (TR AK)1. Väidan, et see pealtnäha kuiv ametkondlik paber on ootamatult viimaste aastate üks julgemaid ja läbimõeldumaid linnaruumilisi visioone ja missioone. See on plaan transformeerida klassikaline raamatute hoiupaik võimsaks, tasuta ligipääsetavaks sotsiaalseks infrastruktuuriks. Kuid selle plaani õnnestumine ei sõltu mitte teavikute hulgast, vaid millestki palju tabamatumast – ruumi enda kvaliteedist, elanike aktivismist ja avalikust huvist.

Informatsioon kui inimõigus

Ilmselt tajume kõik, et Tallinna kontekstis on avalik, mittetarbimisele suunatud siseruum muutunud defitsiidiks. On põhjus, miks noored veedavad oma koolijärgset aega kaubanduskeskustes või kogunevad Tammsaare pargis. Ameerika sotsioloogi Eric Klinenbergi mõistet kasutades vajab Tallinn hädasti "sotsiaalset infrastruktuuri" – füüsilisi kohti, mis kujundavad meie ühiskondlikke harjumusi ja kogukondlikke lõimi. Tallinna Raamatukogude uus arengukava astub sellele vajadusele vastu mastaabiga, plaanides kasvatada raamatukogude füüsilist pinda seniselt 12 000 ruutmeetrilt 30 000 ruutmeetrini.

See enam kui kahekordne kasv ei tähenda pelgalt riiulimeetrite lisamist, vaid tunnustust põhimõttele: raamatukogusid on vaja ning raamatukogus käimine peab olema omaette võimestav kogemus. Selle numbrini jõudmine ei ole tulnud lihtsalt. See arv on aastatepikkuse raamatukogude olemuse mõtestamise ja ruumiliste vajaduste kaardistamise tulemus – on ju Tallinna raamatukogude strateegia koostamine kestnud juba alates 2019. aastast, põimudes ühtlasi kohalike omavalitsuste rahvaraamatukogu seadusest tuleneva kohustusega.

Siit koorubki TR AK keskne küsimus: missugune peaks see uus Tallinna raamatukogude võrgustik olema? Või alustuseks, mida peaks endast üks haruraamatukogu kätkema? Hetkel kehtiv rahvaraamatukogude seadus ütleb meile, et mugav ja vaba ligipääs informatsioonile ning teadmistele on meie igaühe baasõigus ning linnas peaks olema vähemalt üks rahvaraamatukogu keskmiselt iga 15 000 elaniku kohta. See arv ilmselt uues redaktsioonis lähiaastatel kasvab (20 000 elanikku) või kaob seadusest sootuks. Raamatukogu iga 20 000 elaniku kohta on siiski eesmärk, millega uus arengustrateegia ka adekvaatselt arvestab. Kuid siin seaduse ruumiline analüüs suuresti ka lõppeb või jätab õhku küsimuse, kui suur üks 20 000 elanikku teenindav raamatukogu olema peaks.

Raamat on raamatukogu tellis

Raamatukogude külastatavuse populaarsus ja rahulolu näitab, et tegemist on ühe kõige kättesaadavama teenusega, mida kohalikud omavalitsused Eestis pakuvad. Raamatukogusid kasutatakse palju ja saame uhkusega öelda, et eestlased loevad Euroopas kõige rohkem. Raamatukoguhoonel on oluline roll keskusala defineerimisel ja 15-minuti linna põhimõtte rakendamisel.

Kui juba ehitada, lisapinda osta või rentida, peaks seda tegema mõtestatult ja targalt. Aastate jooksul on raamatukogudesse koondunud väga mitmekesine ja põnev ruumiline programm. Klassikalise raamatukogu kõrvalt võib täna leida töötubasid, mänguruume, fotostuudioid jne. Laenutada ei saa mitte ainult raamatuid, vaid ka tööriistu, spordivahendeid või lauamänge.

TR AK visioon näeb raamatukogusid tulevikus paindlike platvormidena, kus linnaelanikud ei ole pelgalt passiivsed teenuse tarbijad, vaid teenuse ja sisu kaasloojad. Seda toetatakse kahe paralleelse suunaga: esiteks kaasava disaini põhimõtetega, kus uute asukohtade ruumilahendusi ja funktsionaalseid alasid planeeritakse ning katsetatakse koos kohalike elanikega, ning teiseks tasuta ruumivõimaluse pakkumisega kogukonna omaalgatustele ja kultuuriprojektidele. Raamatukogu ruume saavad broneerida kõik sh korteriühistud ja kogukonnaseltsid. Nii muutub raamatukogu piirkondlikuks sotsiaalseks ankruks, mis on orgaaniliselt põimunud ümbritseva asumielu vajadustega.

Kuid selle paljususe piirid on just füüsilised seinad ja laed. Võib küll püüda erinevaid funktsioone kitsale alale kokku suruda, kuid paratamatult on tegevusi, mis kokku ei sobi – süvenemist nõudev vaikuse tsoon ei saa eksisteerida kõrvuti käratseva töötoaga. Väikeses ruumis on inimese valikuvõimalus, kus ja kuidas olla, piiratud ning olemise kvaliteet langeb. Kaasaegne raamatukogu keskkond peab olema mitmekülgne, põnev ja arhitektuurselt kõrge kvaliteediga.

Leian, et sarnaselt tihedas kasutuses avalike parkide ja tänavatega on inimese suhe ka rahvaraamatukogudega korraga sotsiaalpsühholoogiline ja spontaanne. Rahvaraamatukogusse ei tulda ainult selleks, et sealt pärast raamatu laenutamist kiirelt kaduda või olla absoluutses isolatsioonis. Paradoksaalselt ei taheta seal üksi olla. Ümbritsevad inimesed, kes loevad, töötavad või loovad, tekitavad meis kollektiivse kuuluvustunde – ettekujutuse, et me teeme midagi ühist ja väärtuslikku.

Selleks, et raamatukogu toimiks sotsiaalse magnetina, peab selle programm toetama arhitektuurset paljusust. Arengukavas mainitud üritused, koolitused, lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe) ning keelekohvikud ei ole pelgalt meelelahutus, vaid viisid luua elanikes tunnet, et nad saavad osa millestki olulisest. Selle kõige taustal toimib põlvkondadeülene individuaalne ja ühine eneseareng mootorina, mis hoiab keskkonda elavana. Nii tekib ruumiline informatsiooni paljusus, kus arhitektuur, füüsilised ja digitaalsed teabekandjad ning inimeste kohalolu sulanduvad üheks funktsionaalseks tervikuks.

Kuhu see ankur siis heita?

Kuid arengustrateegia eesmärk ei ole ainult unistada, vaid ka kriitiliselt olemasolevale olukorrale otsa vaadata ning hinnata, kus on senise arengu kitsaskohad. Suurem osa Tallinna Raamatukogude võrgustikust kujunes nõukogude ajal, mil raamatukogude arv oli linnas küll oluliselt suurem, kuid raamatukogude ruumilised vajadused ja ühiskondlikud ootused hoopis teistsugused. Paratamatult tuleb küsida, kus on see funktsionaalne ja samas optimaalne ruutmeetrite piir. Kas 150-ruutmeetrine raamatukogu tiheda elukeskkonna vahel suudab kaasaegse maailmaga kaasas käia? Äkki oleks mõistlik läheduses paiknevad väiksed raamatukogud koondada ühte, kuid oluliselt suuremasse ja elamuslikumasse hoonesse? Ja kas kiire kinnisvaraarenduse tulemusena on linnas tekkinud piirkondi, mis on raamatukoguteenusest sootuks ilma jäetud?

Hea ja kasutajate arvu tõstev praktika on raamatukogu hoone jagamine mõne muu linna poolt pakutava teenusega, nagu näiteks noortekeskuste või huvikoolidega. Oluline on ka hea ligipääsetavus ja mugav ühistranspordi kättesaadavus. Ruumilisi tegureid, mida uue raamatukogu asupaiga valikul arvesse võtta, on mitmeid ning neid TR AK püüabki koondada.

Sarnaste küsimuste andmepõhiseks ja linnaruumiliseks hindamiseks on Tallinna Strateegiakeskuse geoinformaatikud ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnaplaneerijad koostanud kaardi (TR AK, lk 18), mis analüüsib raamatukogude teenindusvõimekust ja ümbritsevate elanike arvu. Kaardilt vaatab vastu Tallinna piirkondade omamoodi valgusfoor, kus territoorium jaguneb rohelisteks, kollasteks ja punasteks lapikesteks. Kukalt paneb esmapilgul kratsima just Lasnamäe: seal peavad kaks lähestikku paiknevat raamatukogu teenindama mastaapset, ligi 117 000 elanikuga linnaosa.

Varblane peos?

"Tahe leida tänapäeva keerukale mitmekesisele ühiskonnale ruumilisi vasteid, mis toetaksid jätkusuutlikku ja omavahel suhtlevat elanikkonda, on väljakutse, mis tuleks erialadeüleselt tõsiselt ette võtta," kõlas arhitektide Laura Linsi ja Roland Reemaa mõne aasta tagune üleskutse (Müürileht, september 2022), mis Tallinna raamatukogude arengukava lugedes minuga taas valjusti resoneerub.

Iga lennukas ruumiline visioon põrkub varem või hiljem teostamise reaalsusega. Nagu kirjeldab ka Mattias Malk ruumikultuurist rääkides, on oht, et suured planeeringud jäävad pelgalt paberile, kui puudub ühiskondlik tahe ja reaalne pikaajaline poliitiline tugi. Tallinna raamatukogude strateegia suurimaks proovikiviks on finantsiline kestlikkus ja linna pikaajaline investeeringute valmidus. Ruumide mahukas laiendamine (sh erasektorilt pikaajaline rentimine) ning kvalifitseeritud spetsialistide krooniline puudus madala palgataseme tõttu on riskid, mida arengukava ka ise ausalt tunnistab. Me võime joonistada 30 000 ruutmeetrit põnevat ja arhitektuurselt huvitavat pinda, kuid ilma eelarve ja motiveeritud inimesteta, kes seda ruumi kureerivad ja elavdavad, jääb see elamus sündimata. Selleks, et see investeering oleks hoomatavam, on arengustrateegia võtnud alustuseks eesmärgi luua igasse linnaossa vähemalt üks suurem (vähemalt 1700–2000 m²) raamatukogu. Kuid ka nende hoonete valmimine aastaks 2035 eeldab, et protsessiga alustatakse lähiaastatel.

"Tallinna Raamatukogude arengukava aastani 2035" on haruldane katse kirjutada kaasaegne, inimsõbralik ja elamuslik linnaplaneerimine otse ühe linnaasutuse DNA-sse. See tõestab, et raamatukogu ei ole "nice to have" reliikvia minevikust, vaid üks meie tähtsaim tulevikurelv sotsiaalse kihistumise, segregatsiooni ja digitaalse üksinduse vastu. Me kõik peaksime vaimustuma nendest võimalustest, mida üks kaasaegne raamatukogu avalikule elule pakub või võiks pakkuda. Nüüd jääb üle vaid loota, et Tallinn leiab endas julguse see mitmekülgne ja kasutajatest pulbitsev infrastruktuur reaalselt valmis ehitada. Äkki jõuame nii sammu võrra lähemale vastusele küsimusele, mida see Tallinna "hea elu" päriselt tähendab.