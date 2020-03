Niguliste muuseum alustas taskuhäälinguga

Niguliste muuseumi taskuhäälingu esimene loengusari on ajendatud näitusest "Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna" ning on pühendatud Jumalaemale ja Neitsi Maarja kujutamisele. Taskuhäälingu saated keskenduvad ka edaspidi keskaja kunsti- ja kultuuriloole ning Niguliste muuseumis eksponeeritud tippteostele sellest perioodist.

Kõik loengud on leitavad SoundCloudi platvormilt. Niguliste muuseumi taskuhäälingu saateid viivad läbi kunstiteadlased ja Niguliste muuseumi kuraatorid Kerttu Palginõmm ja Merike Kurisoo. Loengud on heaks materjaliks e-õppe läbiviimiseks või niisama nautimiseks ja silmaringi laiendamiseks. Niguliste muuseumi sotsiaalmeedias jagatakse iga päev ühte loengut ja sellega seotud pildilist materjali. Taskuhäälinguga on plaanis jätkata vähemalt mai alguseni.



Niguliste muuseum tänab vanamuusikaansamblit Rondellus, kes on laenanud saadetele oma muusika plaatidelt: "Adoratur Rosa. Music from 12th and 13th Century Spain (Codex Calixtinus, Codex Las Huelgas, Cantigas de Santa Maria)" ning "Michel Sittow ja tema kaasaegsed. Õukonnamuusikat 15.‒16. sajandini".