Jaan Tammsalu: peaaegu kõik on sel aastal teistmoodi

"Peaaegu kõik on sel aastal teistmoodi," nentis Jaan Tammsalu. "Ilma armulauata suur neljapäev oleks nagu ilma hapnikuta õhk. Kurb on. Aga loodame, et sellest on abi ja et see on viimane kord."

Jaani kirik korraldab "Loodud sõna" õhtuid kultuurihuvilistele inimestele. "Need kujutavad selliste inimeste kirikusse toomist, kes oma loominguga on mõjutanud seda maad ja rahvast. Alustasime Marju Kõivupuuga, jätkasime Anu Rauaga, on esinenud ka Viivi Luik, Jaak Jõerüüt," rääkis Tammsalu.

Praegu teeb kirik end kuuldavaks kaasaegsete vahenditega. "Igal pühapäeval on teenistusel umbes viis inimest, kes seda läbi viivad ja esineb mõni muusik, nagu Robert Jürjendal, Janika Lentsius, Marek Sadam ja teised, kõik tulevad esimese kutse peale, ei ole vaja kedagi anuda ega hinnast rääkida," sõnas kirikuõpetaja.

Tammsalu sõnul on Jaani kirikul pikad traditsioonid kultuurikirikuna: juba 1968. aastast oln igal kolmapäeval kavas "Hardushetked" klassikalise muusika ja sõnumiga. Keskmiselt külastab neid 200 inimest.

Tallinna Jaani kirikus kohtab ka ohtralt kujutavat kunsti Anu Raua vaipadest Dolores Hoffmanni vitraažideni.

"Praegu on hea hetk lõpetada oma ego ümber tiirlemine, võtta telefon ja helistada kellelegi, küsida, kuidas sul läheb seal Saaremaal või Hiiumaal. Ma saarlasena ei olegi veel hiidlase käest seda küsinud," nentis Jaan Tammsalu.