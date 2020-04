Suri Ryo Kawasaki

Ryo Kawaski oli tagasihoidlik ja ülimalt erudeeritud inimene. Jaapanis sündinud Kawasaki jõudis 1973. aastal New Yorki, kus salvestas 22aastaselt oma esimese albumi firmale Polydor.

Alates hilistest 1960ndatest oli Kawasaki üks fusion-stiili olulisi edendajaid. Ta on salvestanud ning tuuritanud paljude USA ja Jaapani legendaarsete muusikutega nagu Gil Evans, Elvin Jones, Chico Hamilton, Dave Liebman, Hidehiko Matsumoto, Toshiko Akiyoshi ja paljud teised. Oma 50-aastase karjääri jooksul on Ryo Kawasaki kirjutanud ning avaldanud üle 300 pala, tema muusikat võib kuulda rohkem kui 30 albumil, samuti ka filmides ja jazzballettis "Still Point" (teater "Estonia" 2001-2002).

Ligi 20 aastat Eestis elanud Kawasaki salvestas koos Eesti muusikutega heliplaadid "Reval" (2001) ja live-albumi "Tribute to Keith Jarrett" (2010). 2016. aastal moodustas Kawasaki koos Eesti muusikutega grupi Ryo Kawasaki & Level 8, millega anti rida menukaid kontserte ka Jaapanis ja salvestati heliplaat Ryo Kawasaki muusikaga "Level 8" (2017).

Ryo Kawasakist jääb helge mälestus.



Jazzkaar

Eesti Jazzliit