Tallinnas asub ainulaadne konteineritest ehitatud hotell

Hoonet väljastpoolt vaadates ei pruugi aru saadagi, et tegemist on konteinerhotelliga – vastu vaatab hoopis vana vedurite depoo. Hoonesse sisenedes on aga näha, kuidas kõik hotellitoad on ehitatud konteineritest.

"Minu jaoks see idee, et midagi uuesti ära kasutada või uus elu anda, oli see, millest me lähtusime," kommenteeris idee autor Sten Tikk "OP-is" konteinerite kasutust.

Konteinerite kasutamine linnaruumis on üleüldse viimaste aastate jooksul populaarsust kogunud. Näiteks on konteineritest tehtud ka mitmeid kohvikuid.

"Konteiner on selles mõttes hästi tore toode, et ta on mingi süsteemi osa. Ta on transpordisüsteemi väga oluline link ja seetõttu on teda väga kerge transportida. Arhitektuuris on see tegelikult väga oluline aspekt, millega arvestada," rääkis Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane Linda Zupping.

Kõikidele inimestele ei pruugi aga metall meeldida, mistõttu leiti hotellis erinevate materjalide vahel tasakaal, näiteks on hotellitubades märgata palju puitu. Tubades on olemas ka väheke teistmoodi aknad ja tavapärase õuevaate asemel saab akendest näha hoopis hoone sisemust.

Eelkõige on hotelli loomisel lähtutud aga mugavusest – et külastajad tunneksid end hästi ja et nad tahaksid seal olla.