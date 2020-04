Siiri Sisaskilt on ilmunud 11 albumit, millest viimane, 2016. aasta plaat "Kuristi kohal" on inspireeritud Uku Masingu luuletekstidest. Ka uus lugu "Sumeri naine" on saanud oma loomealge Uku Masingu luuletusest.

Bassist Peedu Kass märkis, et kui ta seda lugu kuulis, oli ta kohe veendunud, et see lugu ei tohi jääda ainult helilooja noodivihikusse, vaid sellest peab osa saama ka publik, sest see pala on lihtsalt nii ilus.

"Siiri on inspireeriv looja ning imetlen tema oskust puudutada oma loominguga kuulaja kõige sügavamaid hingesoppe. Samuti on Siiri muusikaliselt väga viljakas, aga publikuni toob ta sellest ainult killukese," rääkis ta.

"Esimest korda "Sumeri naise" tsükli lugusid kuuldes olin neist kohe haaratud ja soovisin sealt midagi inimesteni tuua. See lugu on lihtsalt nii ilusalt valus, et haarab sind jäägitult," lisas Kass.

Lugu "Sumeri naine" pärineb viie luuletusega tsüklist, millest salvestatud ja nüüd avalikkuse ette jõudev laul on luuletustest viimane.

"Uku luuletused on minu jaoks ühed sügavamad ja olulisemad, mida Eesti kirjanduses leida on. Tema vahetus ning maailma tunnetus on sedavõrd avardav, et ei tahaks uskuda, et inimene, kes tema loomingut mõttega loeb ja jälgib, sellest hingeliselt puudutamata jääks," märkis Sisask.

Loos "Sumeri naine" osalevad Siiri Sisask vokaalil, Erki Pärnoja kitarril, Ülo Krigul klahvpillidel, Peedu Kass basskitarril ja Kristjan Kallas trummidel. Helilooja Siiri Sisask, sõnad Uku Masing ning arranžeering ja produktsioon Peedu Kass. Lugu on salvestatud 2019. aasta veebruaris Peeter Salmela stuudios. Videokunstnik on Martin Randalu. Loo illustratsiooni autor on Helmi Arrak.