8. mail kell 15 peab Soome lavastaja ja kunstnik Teemu Mäki Zoomi keskkonna vahendusel loengu "What is artistic research?". Teema on loomeuurimus kunstnike vaatenurgast. Miks mõned kunstnikud viivad läbi loomeuurimust? Mis on kõige levinumad 4-5 erinevat loomeuurimuse tüüpi? Kuidas saavad kunst ja teadus eksisteerida koos kunstiteoses? Neile küsimustele Mäki oma tasuta loengus vastuseid otsibki.

8. mail kell 19 toimub teatrite ühisaktsioon "Eesti teatri päästmine". Otseülekanne toimub http://elektron.live keskkonnas. Ettekantava näidendi on loonud Piret Jaaks, Urmas Vadi, Mart Aas ja Ott Kilusk, projekti koordineerib Ivar Põllu Tartu Uuest Teatrist. Esitavad Tartu Uue Teatri, Endla, Ugala, Rakvere Teatri, Vanemuise, Tallinna Linnateatri, Vene Teatri, Kanuti Gildi SAALi, Sõltumatu Tantsu Lava, VAT Teatri, Piip ja Tuut Teatri ja e¯lektroni ühendatud jõud.

16. mail kell 12–15 korraldab STL õues liikumise töötoa, mille täpne koht veel selgub. Töötoa viib läbi Joanna Kalm. Koos osalejatega avastatakse, milline on loomulik keha, olek ja liikumine ning missugune võiks olla anorgaaniline keha, olemus ja tants. Maksimaalne töötoas osalejate arv on 10 inimest ja vajalik on eelnev registreerimine.

Mai Koreokohviku postituses "Isolatsioon 1.0 ehk Kodus ja võõrsil" uuriti seitsmelt tantsukunstnikult, kuidas nad on isolatsiooniga toime tulnud nii kodus kui võõrsil. Sõna saavad ja soovitusi jagavad Keity Pook, Johhan Rosenberg, Raho Aadla, Rūta Pakalne, Siim Tõniste, Teet Kask ja Üüve-Lydia Toompere.

Soundcloudis on 12.–18. maini kuulatav Kai Valtna loeng "Mis on keha ja kus on keha? 2.0". 19.–25. maini saab aga kuulata Susan Kozeli loengut "Threshold Choreographies: Internal, External, Virtual". Mõlemad loengud toimuvad STLi uurimisresidentuuri raames.