Rahvusraamatukogu hakkab ruume avama järk-järgult

Rahvusraamatukogu hakkab esmaspäevast avanema, tehes esmalt kättesaadavaks lugemissaalid, arvutitöökohad, personaalse nõustamise ja näitused. Rahvusraamatukogu hoone on alates 18. maist avatud tööpäevadel kell 12--18.

Raamatukogu lähtub avamisel valitsuse juhistest ning väärtustab klientide ja töötajate tervist. Selleks korraldab raamatukogu ruumid ja koristusrutiinid ümber viisil, mis toetaks kahemeetrise distantsi reeglit ja väldiks nakkuse levikut. Lugemissaalides hõrendatakse istekohti, et tagada külastajate vahel ohutu distants ning samuti vähendab raamatukogu arvutitöökohti, mille kasutamine on ka ajaliselt piiritletud. Raamatukogus teoseid või seadmeid käsitsedes on riiklikult edastatud tungiv soovitus kanda kaitsemaske, mis võivad olla ka isetehtud.

Samal ajal säilitab raamatukogu kõik eriolukorra kestel välja töötatud kontaktivabad teenused ning soovitab võimalusel neid kasutada. Raamatuid saab jätkuvalt tellida elektrooniliselt ja saada kätte klienditeenindajaga kokku puutumata. Õppurid, teadlased ja teised, kes soovivad professionaalset ja detailset abi erialase info otsimisel, saavad soovi korral personaalset nõustamist video teel.