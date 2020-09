Veneetsia filmifestivali Kuldlõvi võitis "Nomadland"

Tegemist on esimese naisrežissööriga kümne aasta jooksul, kes on mainekal festivalil parima filmi preemia võitnud. Viimane naissoost Kuldlõvi võitja oli Sofia Coppola, kes pälvis auhinna 2010. aasta filmi eest "Somewhere".

Filmi peaosas on USA näitleja, kahekordne Oscari võitja Frances McDormand, kes kehastab oma kodu kaotanud ja rändama läinud leske.

Veneetsia 77. filmifestival toimus aastal, mil kinod ja võtteplatsid on olnud suletud ning inimesed on üha rohkem hakanud kasutama erinevaid voogedastusplatvorme koroonaviiruse pandeemia tõttu.

Tegemist oli esimese rahvusvahelise filmifestivaliga pärast seda, kui neid nakkusohu tõttu tühistama hakati. Sealjuures lükati edasi Cannes'i filmifestival, mis pidi algselt toimuma mais.

Zhao (38) järgmine film "The Eternals" kuulub Marveli seeriasse.