Veneetsia festivali Kuldlõvi pälvis Todd Phillips filmiga "Joker"

2019. aasta Veneetsia rahvusvaheline filmifestival on otsad kokku tõmmanud ja selleaastased auhinnasaajad välja kuulutanud. Festivali peapreemia, Kuldlõvi läks tänavu Todd Phillipsi filmile "Joker", mis on tugev avaldus selleaastaselt žüriilt, mille esimees oli Argentiina filmirežissöör Lucrecia Martel, vahendab Indiewire.

Viimastel aastatel on Kuldlõvi läinud filmidele, mis on pälvinud preemiaid ka auhinnahooaja teistel olulisematel võistlustel. Eelmise aasta Kuldlõvi läks Alfonso Cuaróni filmile "Roma", mis võitis Netflixile kolm Oscarit, kuid kaotas parima filmi kategoorias "Rohelisele raamatule". Aasta enne seda võitis Kuldlõvi Guillermo del Toro "Vee puudutus", mis võitis 2018. aastal ka parima filmi Oscari.

Kuigi parima näitleja kategoorias oli võistlustules ka "Jokeri" peaosatäitja Joaquin Phoenix, läks see tänavu siiski Luca Marinellile rolli eest Jack Londoni ekraniseeringus "Martin Eden". Parimaks näitlejannaks kuulutati aga filmi "Gloria Mundi" näitleja Ariane Ascaride. Parima lavastaja Hõbelõvi läks Roy Anderssonile filmi "About Endlessness" eest.

Žürii peapreemia pälvis Roman Polanski (kes mõistagi ise kohal ei olnud) filmi "An Officer and a Spy" eest, mis nädala alguses võitis ka Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu (International Federation of Film Critics, FIPRESCI) peapreemia.

Marcello Mastroianni noore näitleja auhind läks Toby Wallace'ile Austraalia draama "Babyteeth" eest.

Veneetsia klassikafilmide kategoorias läks parima dokumentaalfilmi preemia režissöörile Bárbara Pazile filmi "Babenco: Tell Me When I Die" eest, kus lavastaja süüvib oma lahkunud elukaaslase, Argentiina-Brasiilia filmitegija Héctor Babenco ellu. Parima taastatud filmi auhind läks Gustav Machatý skandaalsele 1933. aasta filmile "Ecstasy", kus peaosas mängib Hedy Lamarr.

Kõrvalprogrammi "Horisondid" preemiad läksid aga filmidele "Madre", "A Son", "Revenir", "Darling" ja "Verdict". Programmi parima filmi preemia pälvis Valentyn Vasyanovychi posttraumaatilist stressihäiret käsitlev "Atlantis".

Au-Kuldlõvid pälvisid tänavu Julie Andrews ja Pedro Almodóvar oma suure panuse eest filmikunstisse.

VÕITJAD

Kuldlõvi: "Joker", Todd Phillips

Žürii peapreemia: "An Officer and a Spy", Roman Polanski

Parima režissööri Hõbelõvi: Roy Andersson, "About Endlessness"

Volpi parima naisnäitleja karikas: Ariane Ascaride, "Gloria Mundi"

Volpi parima meesnäitleja karikas: Luca Marinelli, "Martin Eden"

Parim stsenaarium: "No. 7 Cherry Lane", Yonfan

Žürii eripreemia: "The Mafia Is No Longer What It Used to Be", Franco Maresco

Marcello Mastroianni noore näitleja preemia: Toby Wallace, "Babyteeth"

VÕISTLUSPROGRAMM "HORISONDID" (ORIZZONTI)

Parim film: "Atlantis," Valentyn Vasyanovych

Parim režissöör: Théo Court, "White on White"

Žürii eripreemia: "Verdict," Raymund Ribas Gutierrez

Parim naisnäitleja: Marta Nieto, "Madre"

Parim meesnäitleja: Sami Bouajila, "A Son"

Parim stsenaarium: "Back Home," Jessica Palud, Philippe Lioret ja Diastème

Parim lühifilm: "Darling," Saim Sadiq

TULEVIKULÕVI

Luigi de LaurentiisI parima debüütfilmi preemia: "You Will Die at Twenty", Amjad Abu Alala

KLASSIKAFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Parim taastatud film: "Ecstasy", Gustav Machatý

Parim kinodokumentaal: "Babenco – Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou", Bárbara Paz

VIRTUAALREAALSUSE (VR) VÕISTLUSPROGRAMM

Parim VR: Céline Tricart, "The Key"

Parim VR-kogemus: "A Linha", Ricardo Laganaro

Parim VR-lugu: "Daughters of Chibok", Joel Kachi Benson