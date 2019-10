USA kinod tugevdavad "Jokkeri" esilinastustel turvameetmeid

"Jokker" räägib Batmani põhivaenlase kujunemise loo 1981. aastate kokkuvarisemise äärel olevas ja kuritegelikus Gothami linnas, kus ebaõnnestunud püstijalakoomik Arthur Fleck pöördub kuritegelikule teele pärast seda, kui ühiskond keeldub teda korduvatest püüetest olenemata omaks võtmast, kirjutab Screen Rant.

Kui film 31. augustil 76. Veneetsia filmifestivalil esilinastus, pälvis see 8-minutilise marulise aplausi ning võitis lõpuks ka festivali peapreemia, Kuldlõvi. "Jokker" sai kriitikutelt hulganisti positiivset tagasisidet, kusjuures enim kiideti Joaquin Phoenix'i osatäitmist nimitegelasena. Kuid kogu kiituse juures on "Jokkeriga" kaasnenud Ameerika Ühendriikides palju poleemikat seoses murega, et see võib teatud vaatajaid vägivallale ajendada.

Septembri viimasel nädalal tuli uudis, et "Jokker" ei linastu Century Aurora kinos Colorado osariigis USA-s, kus 2012. aastal toimus Christopher Nolani filmi "The Dark Knight Rises" ("Pimeduse rüütli taastulek") linastuse ajal tulistamine. Ohvrite pereliikmed väljendasid muret "Jokkeris" kujutatava vägivalla pärast, mistõttu loobus kino filmi näitamisest sootuks.

Kaader Todd Phillipsi filmist "Jokker". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

Kuid mitte kõik ohvrite pereliikmed ei nõustu filmide ja vägivallajuhtumite vahelise seosega ning panevad süü hoopis suuremate probleemide arvele, näiteks vaimse tervishoiu puudumisele riigis. Siiski on Aurora kino samm ajendanud ka teisi kinosid võtma erimeetmeid, et tagada kõigi külastajate ohutus. Mitmed kinoketid, näiteks AMC, on fännidel keelanud näomaalingute, maskide või rekvisiitide kandmise, kusjuures Landmark Theatres on keelanud ka kõik Jokkeriga seotud kostüümid. Samal ajal leiab Regal Cinemas, et nad ei usu, et "Jokker" vägivalda põhjustab.

Muud kinod on valinud turvalisuse suurendamise, ilma et nad keelaksid fännidel kostüümide või muu kandmise. Mure või paranoia "Jokkeri" osas on jõudnud isegi nii kaugele, et USA sõjavägi andis teenistuseliikmetele hoiatused filmist inspireeritud võimalike tulistamiste kohta, ehkki sõjavägi on juba öelnud, et nad pole konkreetsetest ega usutavatest ohtudest teadlikud – kuid nad on valmisolekus sellegipoolest.

New Yorgi politsei teatas nädala alguses, et plaanivad alates eelesilinastuspäevast 3. oktoobril ja kogu eeldatavasti tiheda külastatusega nädalavahetuse hoida erarõivis politseinikke nähtavas kohas kõikide kinode juures, kus filmi näidatakse. Kolmapäeval selgus, et tööle rakendatakse ka salaüksus, tagamaks, et Manhattani, Bronxi, Queensi, Brooklyni ja Staten Islandi kinodes ei toimuks midagi ebasoovitavat, kirjutas Deadline.

Eesti kinodes mure aktuaalne ei ole

Kino Sõpruse avalike suhete juht Dagmar Reinolt ütles ERR-ile, et nad lähtuvad "Jokkeri" puhul filmi tootja Warner Brosi ametlikust kommentaarist. Warner Bros on oma selleteemalises avalduses muu hulgas märkinud, et lugude vestmise üks funktsioone on keerukate teemade ümber keeruliste vestluste esilekutsumine.

"Ärge saage valesti aru: ei väljamõeldud tegelane Jokker ega film ei kujuta endast mingisuguse reaalse vägivalla heakskiitu. Filmi, filmitegijate ega stuudio eesmärk pole tõsta seda tegelast esile kangelasena," seisis filmistuudio avalduses.

Reinolt ütles, et kino ei saa võtta endale vastutust maailmas toimuva eest, eriti praegusel ajal, kus suur hulk vägivalda levib internetis ning seda pole võimalik piirata ega kontrollida.

"Isiklikult arvan, et kui filme ei nähta kinodes, saab neid vaadata mujal ning filmide keelamine või mitte linale toomine ei muuda nende mõju päriselule. Oma programmide vaikuid ja levifilme linale tuues leiame ennekõike filmid suurematelt filmifestivalidelt ning nende programmidest. Püüdes tuua vaatajani nii ühiskondlikult valusaid kui ka rõõmu pakkuvaid teemasid," märkis ta.

Reinolt tõi välja, et ka kino Sõpruse manifestki ütleb, et kino pole argipäeva lõpetus, kino olgu elust suurem sündmus. Tema sõnul ei saa nad suurelt hulgalt publikult ära võtta võimalust nautida filmimaagiat just kinos suurelt ekraanilt koos emotsioonidega, mis filme vaadates tekivad.

Kaader Todd Phillipsi filmist "Jokker". Autor/allikas: Niko Tavernise/CAP/SCANPIX

"Kui lähtume "Jokkerist", mis valiti 2019. aasta Veneetsia filmifestivali võidufilmiks, siis ehk on seal hoopis mingi muu sügavam põhjus, miks peaks publik just seda filmi vaatama," lisas Reinolt.

Forum Cinemase turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Pirgit Pedaja märkis, et kuigi USA-s on film tõesti tekitanud rohkemat vastukaja ning seda peamiselt relvavägivalla tõttu, siis õnneks Eestis siiski sarnast relvade probleemi ei ole.

"Kuna Forum Cinemas kuulub Finnkino Gruppi, mis kuulub omakorda Odeon Groupi koosseisu, mille omanik on USA suurim kinokett AMC, siis saame grupi poolt ka nõuandeid ja juhiseid teatud olukordades käitumiseks, kuid kõiki neid tuleb arvesse võtta siiski kohalikke olusid ja keskkonda arvesse võttes," ütles Pedajas.

Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm sõnas, et kuna kino ei ole filmide omanik, ei oma nad vastutust filmide sisu üle – filmide linastust ja selle tegevuse vastavust seadusandlusele koordineerib filmi levitaja.

"Meie järgime omi teenindusprotsesse ja kodukorda ikka sarnaselt kõikidele filmidele. Kinotöötajatel on õigus kinost minema saata inimesed, kes segavad oma käitumisega teisi külastajaid või muul moel rikuvad kinokorda," sõnas Ärm.

"Jokker" esilinastub reedel, 4. oktoobril.