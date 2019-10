Tristan Priimägi: "Jokkerit" tuleb analüüsida väga kainelt

Aasta üks vastuolulisemaid draamasid on esimese linastusnädalaga kogunud üle maailma 234 miljonit dollarit. Todd Phillipsi must draama toob ekraanile Batmani pahalase Jokkeri tekkeloo. Joaquin Phoenix mängib vaimuhaiget läbikukkunud meelelahutajat, kes leiab oma muredele väljapääsu vägivallas.

Seoses Colorado massitulistamisega seitse aastat tagasi, mis toimus samuti Jokkeri-Batmani filmi ajal, tugevdati USA suuremate linnade kinodes politseivalvet. Filmikriitik Tristan Priimägi leiab, et ohu märke filmis on ja seda tuleb analüüsida väga kainelt.

"Paratamatult tekib "Jokkerit" vaadates see tunne, et heroiseeritakse tegelikult seda meest, kes ühiskonna ülekohtu tõttu läheb kuritegevuse ja mõrvade teele. Me tunneme talle kaasa, tunneme tema suhtes empaatiat. Me näeme, et ühiskond on olnud tema suhtes ebaaus ja oleme tegelikult tema poolt. Kas see on selle filmi sõnum? Mida see film ühiskonnale ütleb? Kui ta ütleb seda, siis see on minu jaoks probleem," sõnas Priimägi "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et kui see on selle filmi sõnum, siis on see tema jaoks probleem.

"Jokker" osutab Priimäe hinnangul võib-olla tahtmata teatud väärtuskriisile ka kinokunstis ja filmifestivalidel. Nii oli filmiajakirjanikele üllatuseks "Jokkeri" autasustamine Veneetsia filmifestivalil.

"Tegelikult on see minu kui kriitiku jaoks suur ohumärk, kui Veneetsia annab keskpärasele Hollywoodi filmile Kuldlõvi auhinna, siis tähendab see seda, et üks põhilisi art-house'i teenäitajaid on end täielikult maha müünud suurstuudiote lobile," tõdes Priimägi.

"Mis me selle Veneetsiaga üldse enam peale hakkame, kui see sisuliselt enam mingit uut väärtust ei loo," märkis ta.