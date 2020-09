Theatrumis esietendub valusatest teemadest rääkiv lavastus "Poeg"

Teismelise Nicolas' elu puruneb kildudeks kui isa kolib uue noore naise juurde. Süveneva depressiooniga toimetulek käib üle jõu nii poisile endale kui ka tema vanematele.

"Tema suurim probleem on, et ta armastab mõlemat vanemat. Armastab neid koos ja ta on kui lõhki kistud ja nii isa kui ema püüavad teda kõigest hingest aidata, et tal läheks hästi. Aga nagu autor on öelnud, tragöödia üks aineseid on see, kuidas kõik proovivad kõige paremat, aga välja tuleb ikka nii, nagu keegi ei oleks tahtnud," rääkis lavastaja Ott Aardam "Aktuaalsele kaamerale".

Theatrumi näitlejate kõrval astub lavastuses üles Lavakunstikooli 30. lennu tudeng Jass Kalev Mäe.

"Isa üritab oma suhet pojaga kõlama panna ja poeg üritab isaga suhet kõlama panna. Üritab nagu muusikateost sellest välja võluda ja vahest tuleb sellest kakofoonia ja vahel harmoonia," kirjeldas näitleja Andri Luup.

"Kui ma esimest korda seda teksti lugesin, siis mind võlus, kui hästi see näidend on kirjutatud puht dramaturgilises mõttes. See seostus mulle ühe hästi läbikomponeeritud sümfooniaga," ütles Aardam ja lisas, et teema tundus talle aktuaalne ja puudutav.